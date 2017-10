Je vědecky dokázáno, že nejrychleji provádíme jakoukoli činnost, když se přesuneme do takzvaného stavu proudění – soustředíme veškerou pozornost jen na jednu jedinou věc. Jenže především ve velkých otevřených kancelářských prostorech je rušivých elementů více než dost.

Vadí především ty akustické, zejména srozumitelná řeč, jak potvrdila nedávná studie společnosti Cambridge Sound Management (CSM). Řešení problému přitom není složité, existují speciální zařízení pro maskování zvuku, například technologie Sound Masking.

„Jejím využitím se zvyšuje produktivita práce až o 10 procent,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která CSM zastupuje v ČR.

Kontrola mailů více než třicetkrát za hodinu

Je už standardní říci během telefonátu i několikrát „hoď mi to do mailu“. Množství zpráv i jejich délka tak neustále rostou, což ještě umocňuje čím dál běžnější využívání telefonu pro psaní i čtení mailů.

Podle serveru The Realtime Report zaměřeného na obchodní využití tak kontroluje průměrný zaměstnanec maily 36krát za hodinu a dostává jich 304 za týden.

Snaží-li se na každou zprávu ihned odpovědět, výrazně ho to zdržuje. Mezi základní rady proto patří kontrolovat poštu v době „denní špičky“ jen v určitých intervalech, například hodinových. Kromě toho výrazně pomáhá nastavit si se spolupracovníky efektivní mailovou komunikaci – nezapomínat na předmět zprávy či nedávat do kopie mailu i účastníky, kterých se netýká.

Možnost nahradit mítink videokonferencí

Dalším problémem jsou pracovní schůzky. Množství času, který na nich strávíme, by se mělo odrazit v hodnotě informací, jež si odneseme. Jenže to se, zejména když jsou spojené s cestováním, příliš nestává. Nemusí přitom jít o zahraniční cestu či výpravu napříč republikou, i pouhý přesun v rámci jediného většího města může výrazně zasáhnout do denního rozvrhu.

Část pracovních cest lze nahradit videokonferencí, na níž se účastníci nejen slyší, ale i vidí, mohou si posílat nejrůznější data, případně si schůzku nahrát a poté sdílet s kolegy.

„Využití moderních technologií zjednodušuje a urychluje práci, má však i jiný efekt. Pro mnoho – zejména mladých – lidí je lákavé to, že mohou pro svou práci využívat zajímavé technologické ‚hračky'. A to může často rozhodovat o volbě zaměstnavatele,“ shrnuje Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.