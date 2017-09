Vhodným dárkem je možné dostat obchodní vztahy na novou úroveň. Obchodnímu partnerovi se tak vyjádří úcta, vybudují se přátelské vztahy a posílí se společné vazby. Zvyklosti darování se nicméně vždy odvíjejí od kultury a geografické polohy.

Obecně lze říci, že v arabských, asijských a latinskoamerických zemích bez dražšího daru v podstatě nezapůsobíte, jeho absence může mít velký dopad na výsledek jednání.

Naopak Evropa si na obdarovávání při uzavírání obchodu tolik nepotrpí. Obvykle stačí dovézt menší pozornost, na jejíž ceně až tak zásadně nezáleží. To ovšem neznamená, že je to úplně jedno.

Akcentovat ČR či tradiční značky

„Každá země má své kulturní základy a různá specifika, proto se dárek musí vybírat i podle nich. Je vhodné volit předměty, které nějakým způsobem akcentují Českou republiku nebo tradiční české značky, mající v zahraničí dobré jméno,“ doporučuje Jiří Grund, předseda české Asociace exportérů.

Mezi vhodné univerzální prezenty patří kvalitní český porcelán, sklo či křišťál. Tyto výrobky mají v českých zemích dlouholetou tradici a v zahraničí výborné jméno.

„České sklářské výrobky jsou v zahraničí velice dobře známy, obchodní protějšek bude okamžitě vědět, že mu nedáváte zajíce v pytli. Myslím si, že české sklo je jedním z nejvhodnějších dárků vůbec, protože v sobě odráží nejen českou tradici, ale i pečlivost českých sklářů a poctivou práci,“ uvádí Lukáš Jabůrek, umělecký ředitel sklárny Moser.

Nejčastějším darem je alkohol

Dříve se nedoporučovalo vozit jako součást obchodní návštěvy alkohol. Časy se ale mění a z praxe je jasné, že jedním z nejčastějších darů, které Češi vozí svým obchodním protějškům, jsou právě tuzemské lihoviny. Mezi ty nejčastěji vyvážené patří i karlovarská Becherovka.

„Becherovka je tradiční český bylinný likér, který se podle originální a tajné receptury vyrábí už po 210 let. Vhodným dárkem pro obchodní partnery je i díky své jedinečnosti. Napříč všemi kontinenty totiž nenajdete nápoj, který by se jí chuťově byť jen přiblížil,“ říká Martin Pučálek, obchodní ředitel společnosti Jan Becher Pernod Ricard s tím, že reprezentativním darem je už samotná láhev, která si drží svou tradiční podobu po mnoho let.

U lihovinových darů se přesto doporučuje opatrnost. „Dárky alkoholového typu se logicky nehodí dovážet do muslimských zemí, kde je alkohol tabu. Také je potřeba vyvarovat se dárků, které by mohly obchodnímu partnerovi připomenout nepříjemné historické či jiné události,“ upozorňuje Grund.

Co se týká času a místa předání dárku, platí v různých zemích jiné zvyklosti. Všeobecně lze říci, že v evropských zemích je vhodné rozbalit dárek okamžitě po jeho obdržení. Naopak v Asii nelze čekat, že si partner dárek před vámi rozbalí. Dar je také dobré předávat vždy v takové hodnotě, ve které to druhá strana může oplatit.