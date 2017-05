U koučinku přetrvává mýtus, že jen vysoce postavení manažeři a šéfové společností využívají služeb kariérních koučů. To ale ve vyspělých ekonomikách dávno neplatí. Kariérní koučink může být prospěšný v jakékoli fázi pracovního rozvoje, třeba už po absolvování školy. Nedůvěra k tomuto způsobu rozvoje může pramenit z neznalosti toho, co přesně koučink nabízí.

„Kvalitní kariérní kouč by měl být člověk, který má bezprostřední kontakt s trhem práce, sleduje trendy, má zmapovanou aktuální situaci a především staví na letech zkušeností s poradenstvím v obsazování pracovních pozic a vyhledávání vhodných kandidátů,“ vysvětluje Andrea Vacková z poradenské společnosti CHC Partners, která se zabývá vyhledáváním pracovníků i koučinkem.

Získat zpětnou vazbu

Na jaké situace může kariérní kouč klienta připravit? Podle poradce a autora knih o kariérním rozvoji Orvilla Piersona průměrného uchazeče o práci odmítnou na 24 pohovorech, než se mu poštěstí získat novou práci.

Vztah klienta a kouče zahrnuje také určitou chemii mezilidských vztahů.

Sezení s odborníkem pomůže vysledovat chyby, kterých se uchazeč dopouští. Rovněž odpoví na otázky, zda není při pohovoru příliš pasivní, nepůsobí zoufale nebo naopak přehnaně sebejistě. Pozornost se věnuje i detailům jako vhodný šatník, řeč těla nebo etiketa. Klient získá cennou zpětnou vazbu a rady, které může uplatnit při příštím pohovoru.

Základem je podle Vackové nebrat si odmítnutí osobně. „Je možné, že se dotyčný zkrátka pro danou pozici nehodí a ve výsledku by jej práce frustrovala. A nemusí to být ani výsledek nezvládnutého interview. Příčin může být celá řada, proto je důležité nepropadat skepsi. Realistické hodnocení z úst kouče by mělo sloužit také jako motivace,“ vysvětluje.

Dalším bodem, kde kouč pomáhá, je příprava profesního životopisu a motivačního dopisu.

Jedno sezení nestačí

Rozhodne-li se klient pro koučování, měl by se připravit na intenzivní spolupráci. Lidé si často myslí, že jim bude stačit jeden rozhovor. Realita ukazuje, že teprve po absolvování osmi až deseti sezení se může projevit vliv koučinku na klientovo jednání a uvažování. V praxi většinou spolupráce s koučem trvá půl roku až rok.

Vztah klienta a kouče zahrnuje také určitou chemii mezilidských vztahů stejně jako u trenéra a sportovce.

„Se svým koučem jsem se potkala ještě ve společnosti, ze které jsem odešla budovat vlastní firmu,“ přidává osobní zkušenost Eliška Griffiths, zakladatelka značky Demeven, vyrábějící designové doplňky pro psy.

Zjistila, že koučink funguje ještě daleko lépe, když se spojí člověk z korporátu s někým z malého podniku. Je to pak podle ní oboustranně prospěšná spolupráce, kde se od sebe mohou navzájem mnohé naučit.

„Dnes už nemám pouze jednoho kouče nebo mentora, ale mám jich rovnou několik. Umožňují mi se na své ‚neřešitelné' problémy dívat úplně z jiného úhlu. Nejenže se pak objeví cesta, jak dané překážky zvládnout, ale zároveň se mi podaří identifikovat další oblasti s prostorem pro zlepšení,“ uzavírá.