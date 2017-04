Soutěž Marketér roku 2016 míří do finále

Do uzávěrky dvanáctého ročníku soutěže Marketér roku zbývá jen pár dní. Lhůta pro příjem přihlášek a odevzdání projektů vyprší úderem půlnoci 15. dubna. Stejný termín je stanoven i pro odevzdání projektů do studentské soutěže Mladý delfín, která je již několik let součástí hlavní soutěže.