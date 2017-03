„Auto představuje jeden z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů, jelikož jeho finanční přínos pro zaměstnance je velmi vysoký. Platí to už dlouhou dobu a nelze očekávat, že by se to změnilo,“ říká Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti McRoy.

Potvrzuje se tím trend posledních let. Jak již dříve uvedl Martin Ježek z Grafton Recruitment, už v roce 2015 se na prvních třech místech žebříčku nejžádanějších benefitů objevily 13. plat, dovolená navíc a automobil pro soukromé účely.[celá zpráva]

Při používání auta k soukromým účelům zpravidla zaměstnanec tyto cesty vykazuje. Zaměstnavatel určuje, kolik zaplatí za ujetý kilometr. Tomáš Surka, McRoy

Čistý benefit

Na obchodních pozicích jsou v ČR oblíbeným benefitem auta střední a nižší střední třídy. Mezi poskytovanými vozy jasně vede Škoda Octavia. Na vyšších manažerských pozicích hrají prim Škoda Superb a Volkswagen Passat. Vrcholné managementy firem nejčastěji vyhledávají vůz od německého tria Audi, BMW a Mercedes.

V některých případech je auto pro zaměstnance „čistým“ benefitem. To platí v případě, že ho pracovník nepotřebuje k výkonu své práce. Naopak obchodní zástupci auto téměř každodenně využívají ke své práci, jako benefit mohou vozidlem jezdit i soukromě.

Auto je třeba zdanit



„Při používání auta k soukromým účelům zpravidla zaměstnanec tyto cesty vykazuje. Zaměstnavatel přitom určuje, kolik zaplatí za jeden ujetý kilometr. Pokrývají se tím náklady na palivo, další výdaje obvykle zaměstnanec se služebním vozem nemívá,“ vysvětluje Surka.

Využívání služebního vozidla se ovšem také promítá do příjmu zaměstnance, kvůli čemuž se mu zvyšují odvody státu. Využívá-li totiž zaměstnanec firemní auto pro osobní účely, musí jej určitým způsobem danit jakožto nepeněžitý příjem.

Jak připomíná server BusinessInfo, za nepeněžitý příjem zaměstnance se dle zákona o daních z příjmů považuje částka jednoho procenta ze vstupní ceny automobilu za každý i započatý kalendářní měsíc jeho poskytnutí.

Pokud tedy zaměstnanec užívá bezplatně pro osobní účely firemní auto, jehož pořizovací cena byla 500 tisíc Kč, dojde ke zvýšení jeho základu daně o jedno procento z této částky, tedy o pět tisíc korun. Částka se projeví ve zvýšení základu daně z příjmu zaměstnance i ve zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Výběr z možností

V některých firmách si zaměstnanci mohou sami vybírat, jaké auto ve formě benefitu dostanou k dispozici, jinde je tomu naopak. Zaleží na velikosti firmy a na pracovní pozici. Pokud má velká firma na určité pozice jasně daný typ vozu, pak si toho zaměstnanec příliš nevybere. Často je dopředu jasná i barva vozu.

Ve velkých firmách, kde je auto dané na konkrétní pozici, někdy nechávají při nákupu nových vozidel hlasovat zaměstnance, kteří mohou vybírat z několika připravených variant. U vyšších manažerských pozic je pak běžné, že pracovník dostane stanovený rozpočet a v jeho rámci si vybere auto dle vlastních preferencí.