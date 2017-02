„Pro ty, kteří mají nápad k podnikání, ale nemají zatím žádné zkušenosti, jsme v Olomouci připravili dva přípravné workshopy. Březnový se zaměří na tvorbu podnikatelského plánu, dubnový na průzkum trhu a financování firmy,“ uvedl Jiří Herinek, ředitel Vědeckotechnického parku.

Motivace ke kvalitě

Protože se letos soutěž koná již po osmé, rozhodli se organizátoři zvýšit finanční odměny. Vítěz si odnese 80 tisíc korun, soutěžící na druhém místě 18 a na místě třetím osm tisíc korun.

„Chceme tak motivovat mladé podnikatele k přihlašování opravdu kvalitních nápadů. Pro zpracování co nejlepšího soutěžního příspěvku budou mít soutěžící k dispozici také odborné mentory,“ dodal Herinek.

Porady s odborníky pozitivně hodnotí také loňský vítěz Tomáš Bednář, který pomáhá jazykovým lektorům na volné noze. „Soutěž mi dala možnost konzultací s výborným mentorem, který mě pokaždé inspiroval nebo dal brouka do hlavy, co vše by se ještě mělo udělat nebo zjednodušit, aby byl produkt kvalitní a konkurenceschopný na trhu,“ popsal.

Přihlásit své originální nápady do soutěže mohou jak úplní začátečníci, tak i zkušení podnikatelé. Stačí, když se do 30. dubna zaregistrují na webových stránkách a sepíšou svůj podnikatelský záměr.

Soutěž probíhá pod záštitou Olomouckého kraje a za finanční podpory generálního partnera České spořitelny.

„Podnikavá hlava je nepostradatelnou soutěží pro podporu mladých podnikatelů v našem regionu. Proto jsem jí i letos udělil záštitu a těším se, že i v tomto roce se přihlásí mnoho tvůrců zajímavých podnikatelských nápadů,“ konstatoval náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Šoltys.

Soutěžní klání potrvá do 1. června, kdy pořadatel vyhlásí vítěze. Soutěžit se bude i ve speciální kategorii Podnikatel v sukni. Tři vybraní finalisté budou mít v listopadu

možnost prezentovat své nápady před stovkami účastníků olomoucké konference o podnikání UP Business Camp.