„Ideální je skončit všechny rozdělané úkoly před začátkem svátků a do nového roku vstoupit s čistým stolem. Jinak hrozí, že člověk vánoční svátky stráví s myšlenkami na to, co v práci nestihl,“ radí Tomáš Surka, ředitel personálně-poradenské společnosti McRoy Czech.

Někde je odstávka výroby

Pokud je to možné, je dobré si dovolenou prodloužit. V některých firmách mají celotýdenní odstávku výroby, jinde se však normálně i mezi Vánoci a Silvestrem pracuje.

Mnoho lidí zůstává v kontaktu s kolegy a klienty prostřednictvím mobilu a e-mailu i během vánočních svátků. Obvykle se ale nestává, že by byli tito lidé v té době zasypáváni zprávami a pracovními požadavky.

Není nutné na vše okamžitě reagovat

Výjimkou jsou různá přání do nového roku. Ani na ta ale není podle Surky nutné odpovídat hned. „Myslím, že to každý pochopí, když na přání odpovíte až na začátku ledna,“ domnívá se.

Čím více ztratí během dovolené zaměstnanec kontakt se svou prací, tím lépe si odpočine. Chybou by bylo podléhat v průběhu vánočních svátků pokračující nákupní horečce. V takovém případě by Vánoce mohly mít opačný efekt, pracovník by se po svátcích vrátil unavený.

Po návratu z vánoční dovolené je vhodné nejprve, vyžaduje-li to podoba práce, odpovědět klientům či dalším lidem a až po vyřízení urgentních záležitostí začít věnovat čas jiným činnostem, dokud se zaměstnanec nedostane do běžného pracovního režimu.