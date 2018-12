mif, Novinky

Zálohu snímků by nikdo neměl podceňovat. Stačí totiž chyba paměťové karty a všechny fotky mohou být nenávratně pryč – samozřejmě to platí také o videích a dalších počítačových datech. V dnešním článku se nicméně zaměříme na fotografie.

Dříve se velké popularitě těšilo vypalování dat na CD a DVD nosiče. To nicméně není příliš vhodné řešení, neboť se často stává, že především levnější nosiče nejsou po několika letech čitelné. Navíc optické mechaniky pomalu mizí nejen z notebooků, ale také z klasických stolních sestav.

Flashka nebo externí disk

Vhodnější je tak pro zálohování dat používat jiné záznamové médium. Jedním z řešení mohou být flash disky, ty nicméně nenabízí zas tak velké kapacity a pokud ano, jsou velmi drahé. Daleko lepší variantou jsou tedy externí pevné disky, které nabízí kapacitu klidně i několik tisíc GB – a na takový prostor již člověk může uchovat solidní porci dat.

Pro lepší představu: flash disk s kapacitou 128 GB vyjde zhruba na 600 Kč, externí disk o formátu 2,5“ s kapacitou 1000 GB zhruba na dvojnásobek.

V každém případě by záloha měla být uložena na dvou různých místech, tedy kromě externího disku například i na pevném disku v počítači. Pokud jedna ze záloh selže, zůstávají fotografie stále ještě v bezpečí na druhém disku.

Kovový flash disk od společnosti Samsung s kapacitou 128 GB vyjde na 650 Kč.

FOTO: archív výrobce

Externí disk Adata SD700 láká na zvýšenou odolnost i vysoké přenosové rychlosti. Cena v případě 1TB verze však stoupla již na 4000 Kč.

FOTO: archív výrobce

Internet je pohodlný, ale...

Zajímavou alternativou pro disk může být ukládání dat do cloudu, tedy na internet. Data máte tak díky své vlastní on-line schránce neustále k dispozici, a to z jakéhokoliv koutu planety, kde je přístup k internetu. Mezi nejoblíbenější webová úložiště patří Dropbox, Tonido, Google Drive či One Drive.

S internetem ale vyvstává otázka bezpečnosti. Co je na síti, to je dostupné i ostatním. Na jednoduchá hesla příliš nespoléhejte, pokud si chráníte choulostivá data, komplexní heslo je opravdovou nutností. V rámci bezpečnosti je mnohem lepší volbou klasický disk, ke kterému má přístup jen právoplatný majitel.

Ani cloud navíc není zpravidla zadarmo. Například 1000 GB na Dropboxu vyjde případné zájemce na 260 Kč měsíčně, podobné ceny přitom mají i konkurenti.

Fotorámeček jako oblíbený dárek

Záloha snímků do počítače je často bezpečná, ale procházet stovky a tisíce snímků se chce po letech málokomu. Ty opravdu důležité momentky tak můžeme dát na odiv například pomocí fotorámečků.

Jde zpravidla o jednoduché zařízení s barevným displejem, které se těší popularitě nejčastěji před Vánocemi. „Jsou totiž oblíbenými dárky hlavně pro starší generace. Jde o levnější alternativu k iPadům. Ty si pro prezentaci fotek pořizují spíš mladší lidé,“ prohlásil Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

„Nejvíc potenciálních zájemců o digitální fotorámečky si je vyhledává podle úhlopříčky. Obecně preferují předně rozměry 5:10 a 11:15,“ konstatoval Šmíd a dodal: „Pro zákazníky, kteří se rozhodují o koupi, je důležitá vnitřní paměť fotorámečku. Oceňují také, když na nich lze přehrávat videa a je možné připojení přes wi-fi. Většina zákazníků je za rámeček ochotna dát více jak 700 Kč.“

Fotorámeček Hyundai LF 930 S MULTI disponuje i WiFi konektivitou, jeho cena je 1600 Kč.

FOTO: archív výrobce

Sencor SDF 733 je aktuálně nejlevnější fotorámeček na trhu, pořídit se dá už za méně než 700 Kč.

FOTO: archív výrobce

Papír je papír

Platilo to už před lety, platí to i dnes v záplavě tisícovek fotografií. Ty nejzajímavější momenty se vyplatí mít na papíře. Prim hrají především v posledních letech fotoknihy.

Vyrábí se přitom různé druhy. „Délku výroby jedné CEWE Fotoknihy ovlivňuje hned několik faktorů. Formát knihy, typ papíru nebo speciální efekty na titulní straně. Vždy se ale snažíme vyhotovit objednávky v co nejkratším termínu a v co nejvyšší kvalitě. Během Vánoc nabízíme našim zákazníkům 100 % garanci dodání do Vánoc,“ prohlásil Pavel Schreiber, předseda představenstva CEWE Fotolab.

Podle něj cena fotoknihy začíná na 199 Kč za nejmenší formát Mini v digitálním tisku a s 26 stranami. „Nejoblíbenější u našich zákazníků je však formát A4 a XL, kde už je opravdu dostatek prostoru pro prezentaci vzpomínek. Průměrná cena se pohybuje zhruba okolo 600 Kč,“ doplnil Schreiber.

Na místě nejsou obavy ani z toho, že by fotografie po letech ztrácely svou kvalitu. „CEWE Fotokniha vám vydrží třeba celý život a může dělat radost i několika dalším generacím. To je jedna z největších výhod oproti elektronickým médiím. Stačí otevřít, listovat a vzpomínat.

Ukázka CEWE Fotoknihy

FOTO: archív výrobce

Ukázka CEWE Fotoknihy

FOTO: archív výrobce

Mobilní tiskárny a další vychytávky

Vytisknout snímky si lidé mohou i díky tiskárnám, které je možné vzít kamkoliv s sebou. „S tím, jak v Čechách kontinuálně stoupá penetrace chytrými telefony, stoupá i zájem o mobilní tiskárny. Jejich velkou výhodou je možnost jednoduše je přemisťovat a také jejich skladnost. Poslední modely jsou i efektními designovými kousky,“ konstatoval Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

„Mobilní tiskárny jsou alternativou k polaroidům, fotoaparátům, které fotku rovnou vytvoří. Ty v nedávné době opět přišly do módy. Polaroidy se nicméně využívají spíš pro společenské akce, na kterých dobře poslouží jako zpestření programu a zábava,“ doplnil Šmíd.

Ceny kapesních fototiskáren startují okolo částky tří tisíc korun, instantní fotoaparáty s možností okamžitého vyvolání momentky vyjdou na zhruba stejnou částku.

HP Sprocket je jednou z nejmenších mobilních tiskáren na trhu. Za cenu bezmála 3000 Kč se obejde i bez barevných tonerů, vystačí si se speciálními fotopapíry.

FOTO: archív výrobce

Fujifilm Instax je zástupcem instantních fotoaparátů. Momentku vytiskne okamžitě, základní model je možné zakoupit už za méně než dva tisíce korun.

FOTO: archív výrobce