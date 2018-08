mif, Novinky

Zatímco ještě před pár lety mohli lidé vybírat maximálně z několika málo automobilových kamer, v současnosti se nabídka rozrostla na více než stovku. Ceny těch nejlevnějších modelů startují už na pár stovkách.

U levných kamer výrobci šetří v první řadě na plastech, konstrukce působí zpravidla velmi chatrným dojmem a po prvním menším pádu by byla většina levných modelů na odpis.

Ještě větší problém než konstrukce ale představuje u levných kamer kvalita záznamu. Rozlišení totiž bývá poměrně nízké, kvůli čemuž pak zařízení není schopno zachytit všechny detaily – například SPZ ujíždějícího vozu.

Vyšší rozlišení, lepší výbava

Výrobci rádi lákají na to, že kamera nabízí vysoké HD rozlišení. Ale standard 1280 x 960 bodů dnes mají právě ty nejlevnější kamery. Vyplatí se koukat po modelech, jež natáčejí ve Full HD rozlišení (1920x1080 pixelů).

Náročnější uživatelé pak pomohou sáhnout po přístrojích, které dokážou zachytit ještě více detailů – dokážou pořizovat nahrávky klidně i v rozlišení 2304x1296 bodů. V prodeji jsou také sety, které dovedou zaznamenávat dění před i za vozidlem.

O ceně kamery do určité míry rozhoduje také její výbava. Některé modely dokážou hlídat jízdní pruhy i blížící se překážku a upozorní uživatele na možnou kolizi.

Velmi užitečnou nadstandardní funkcí je tzv. senzor přetížení. Ten pozná, když se s vozem něco děje, a okamžitě začne pořizovat záznam. Vhod tato technologie přijde především ve chvíli, kdy do zaparkovaného vozu někdo nabourá. Pokud bude v záběru kamery, máte jasný důkaz o jeho prohřešku.

Při používání kamer do vozů je vhodné myslet také na to, že zařízení nesmí překážet řidiči ve výhledu z auta. Pokud záznam poskytnete policii jako důkaz, může být použit i proti vám. Ale pouze v případě, kdy z něj bude patrné porušení předpisů.

Niceboy Q5: zlatá střední cesta

Kamera Niceboy Q5 se snaží nalákat především na zajímavý poměr cena/výkon. Za danou cenu totiž nabízí velmi dobrou obrazovou kvalitu. Výrobce má totiž bohaté zkušenosti s výrobou akčních kamer pro milovníky adrenalinových sportů, které zúročil i při vývoji tohoto automobilového modelu.

Niceboy Q5

FOTO: archív výrobce

Záběry je možné pořizovat ve vysokém rozlišení 1920x1080 pixelů. Díky tomu jsou na pořízených záznamech krásně vidět všechny důležité detaily. Objektiv nabízí širokoúhlý záběr 170°, nahrávky je pak možné prohlížet na displeji s úhlopříčkou 2,7 palce.

Díky časové smyčce se nemusíte obávat, že by vám došlo místo na paměťové kartě. Niceboy Q5 v případě zaplnění karty přehraje vždy nejstarší záznam. Kamera je také vybavena možností pořízení fotografie díky vestavěnému fotoaparátu.

Snad jediná výtka směřuje k ovládacím tlačítkům. Na malém těle kamery jich je poměrně dost a všechna mají stejný rozměr. Nahmatat na cestách to správné tlačítko tak nemusí být vždy zcela jednoduché.

Klady: poměr cena/výkon

poměr cena/výkon Zápory: drobná tlačítka nejsou příliš dobře dostupná

drobná tlačítka nejsou příliš dobře dostupná Cena: 1900 Kč

DOD LS500W Dual: premiant třídy

Jednou z nejluxusnějších automobilových kamer na trhu je aktuálně model DOD LS500W Dual. Jednotné číslo ale v tomto případě není tak úplně na místě, neboť testovaný kousek se skládá ze dvou různých kamer – jedna se umístí na čelní sklo, druhá pak na zadní. Díky tomu je možné pořizovat záznamy i toho, co se děje za vozidlem.

DOD LS500W Dual

FOTO: archív výrobce

Obě kamery nabízejí senzor od společnosti Sony, který je napojen na objektiv s výbornou světelností F1,6. Vyzdvihnout si zaslouží také pokročilá technologie WDR 2.0, která zvyšuje citlivost na světlo až do hodnoty ISO 12 800 a zvyšuje jasnost rychle se pohybujících objektů v noci. Díky tomu je možné pořizovat zřetelné videozáznamy i za naprosté tmy.

Obě kamery, jak přední, tak zadní natáčí v rozlišení Full HD, přední kamera nabízí úhel záznamu 145° a zadní pak 140°. Všechny natočené záběry pak můžete sledovat na 2,7“ displeji na kterém můžete i pohodlně měnit veškeré nastavení, a to v českém jazyce.

V případě nouze má kamera také tlačítko SOS, které vám umožní ochránit stávající soubor dlouhým stisknutím tlačítka. Stiskem tohoto tlačítka uchováte soubor z nahrávací smyčky proti jeho přepsání.

Klady: kvalitní záznam před i za vozidlem

kvalitní záznam před i za vozidlem Zápory: vysoká pořizovací cena

vysoká pořizovací cena Cena: 10 600 Kč

Forever VR-110: nejlevnější na trhu

Videokamera Forever VR-110 je v prodeji již více než rok, přesto má na trhu své místo. Zatímco cenovky drtivé většiny automobilových modelů startují okolo 800 Kč, přístroj od společnosti Forever se nabízí za něco málo přes 300 Kč. Levnější videokameru byste na trhu v současnosti hledali marně.

Forever VR-110

FOTO: archív výrobce

Bohužel nižší ceně odpovídá i kvalita. Plastové tělo kamery působí velmi laciným dojmem a příliš si přístroj pověst nenapraví ani v otázce obrazové kvality. Snímač nabízející rozlišení 1280 x 720 obrazových bodů totiž stačí tak akorát na zachycení barvy automobilů a chování řidičů, ale jejich registrační značku zpravidla již nepřečtete. Obzvláště nevalná je kvalita záznamu v noci.

Kromě nízké ceny se Forever VR-110 snaží nalákat také na kompaktní rozměry, jak už koneckonců napovídá samotný název.

Přístroj se pochlubí i zabudovanou baterií, ta však vydrží fungovat bez nabíjení pouze pět minut. Bez napájecího adaptéru se tak prakticky neobejdete. Displej nabízí úhlopříčku 2,4 palce, na ostrém slunci je ale hůře čitelný.

Klady: kompaktní rozměry

kompaktní rozměry Zápory: kvalita záznamu (obzvláště v noci)

kvalita záznamu (obzvláště v noci) Cena: 320 Kč

MIO MiVue 733: nahrává sama

Společnost MIO se proslavila především výrobou satelitních GPS navigací. Ty se ale kvůli rostoucí popularitě chytrých telefonů neprodávají tak dobře jako před lety, a tak svého času slavný výrobce hledá nové oblasti, kde by se mohl uplatnit.

MIO MiVue 733

FOTO: archív výrobce

Jednou z nich je trh s automobilovými kamerami, jak dokazuje i model MiVue 733. Kamera dokáže pořizovat záznam ve Full HD rozlišení, který je následně ukládán na vloženou paměťovou kartu. Kamera mimochodem nabízí široký úhel záběru 130°.

Prohlížet nahrávky můžete na zabudovaném 2,7palcovém monitoru. Problém není pořizovat ani zvukové nahrávky.

Díky zabudovanému G senzoru je kamera schopna automaticky spustit záznam, když se pohne. Pokud se tedy vydáte svým vozem na nějakou cestu, nemusíte zapínat záznam manuálně. Stejně tak se záznam spustí ve chvíli, kdy do zaparkovaného vozu někdo nabourá a auto jakoby poskočí. Platné je vám to ale samozřejmě pouze ve chvíli, kdy se nehoda odehraje před objektivem kamery.

Klady: režim automatického nahrávání

režim automatického nahrávání Zápory: vyšší cena (ve srovnání s podobnými Full HD videokamerami)

vyšší cena (ve srovnání s podobnými Full HD videokamerami) Cena: 3000 Kč

Yi Mirror Dash Camera: šikovné maskování

Většina videokamer do auta má stejný problém – zbytečně snižuje výhled řidiče, což může mít v některých případech fatální následky. To je jeden z hlavních důvodů, proč model Yi Mirror Dash Camera vsadil na zcela jiný koncept.

Yi Mirror Dash Camer

FOTO: archív výrobce

Místo malé černé krabičky výrobce celou kameru vtěsnal do tenkého zpětného zrcátka. To nepotřebuje žádnou speciální montáž, jednoduše se nacvakne na stávající zpětné zrcátko a připojí se k automobilové nabíječce. Zvládnou to tedy i technicky méně zruční jedinci.

Displej s velkou úhlopříčkou 4,3 palce je vestavěný přímo za sklem zrcátka. Pomocí ovládacích tlačítek, která se nacházejí v zadní části, můžete obrazovku snadno vypínat nebo zapínat. V zapnutém stavu je potřeba počítat s tím, že displej ukrajuje značnou část zpětného zrcátka a uživatel tak nevidí, co se děje za ním.

Stejně tak je ale kameru možné připojit k chytrému telefonu a ovládat ji na dálku pomocí dotykového displeje smartphonu. V takovém případě slouží zrcátko také jako bluetooth handsfree.