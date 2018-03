mif, Novinky

Na přelomu února a března se ve španělské Barceloně konal největší veletrh mobilních technologií na světě. Na akci MWC 2018 se sjeli prakticky všichni velcí výrobci z různých koutů světa, prim přitom hrály především nové chytré telefony.

Byla to zkrátka přehlídka toho nejlepšího, co mobilní svět nabízí. Řada zajímavých smartphonů, která i po prvních třech měsících letošního roku patří stále do toho nejvyššího segmentu, se přitom ukázala už na konci roku. Pojďme se tedy společně podívat na ty nejzajímavější modely.

Samsung Galaxy S9 a S9+: prémiový fotoaparát

Chytré telefony Galaxy S9 a S9+ jsou přímou odpovědí na nejnovější iPhony od konkurenční společnosti Apple, premiéru si odbyly právě na veletrhu MWC 2018. Vycházejí z loňských osmiček, ale navíc přidávají řadu vylepšení.

FOTO: archív výrobce

Menší devítka bude mít 5,8palcový displej a větší verze plus 6,2palcový panel. Stejné displeje měly i loňské modely, což platí také o rozlišení – to nabízí v obou případech hodnotu 2960 x 1440 pixelů obrazových bodů. Displej je u obou novinek zakřivený, plynule se přelívá z přední strany na pravou a levou bočnici.

Jedno z největších vylepšení se týká fotoaparátů. Hlavní 12MPx senzor je totiž vůbec poprvé vybaven tzv. variabilní clonou, která je schopná pracovat velmi podobně jako lidské oko. Podle množství okolního světla automaticky přizpůsobí své nastavení a světelnost.

V jasném prostředí použije hodnotu f/2,4, ve zhoršených podmínkách pak využije maximální světelnost objektivu f/1,5. Takovou hodnotu světelnosti drtivá většina konkurentů nenabízí. Oba přístroje dokážou pomocí hlavních fotoaparátů na zadní straně natočit video rychlostí 960 snímků za sekundu v rozlišení 720p, tedy se čtyřikrát vyšší frekvencí záběrů než u běžného zpomaleného videa ve 240 fps.

Fotoaparát najde uplatnění také u cestovatelů, kteří se vydají do cizojazyčných končin. Využít jej lze totiž k překladům, za což vděčí přístroj virtuální asistentce Bixby. Automatický překlad nápisů v záběru probíhá v reálném čase, vy tak nemusíte nic stahovat, instalovat nebo ručně vypisovat.

V porovnání s předchůdci se velkého vylepšení dočkaly také zvukové schopnosti obou vlajkových lodí. Jejich stereo reproduktory byly vyvinuty ve spolupráci s experty ze společnosti AKG, podporována je také technologie Dolby Atmos. Jeden reproduktor je umístěn pod displejem a druhý nad ním. V praxi hrají neskutečně hlasitě a poměrně věrně, hravě předčí svou kvalitou levné bluetooth reproduktory.

Detailní recenzi modelu Galaxy S9+ naleznete zde.

Klady: na výběr jsou dvě velikosti

na výběr jsou dvě velikosti Zápory: vyšší pořizovací cena

vyšší pořizovací cena Cena: 21 990 Kč (Galaxy S9); 24 490 Kč (Galaxy S9+)

Apple iPhone X: vlajková loď s logem nakousnutého jablka

Písmeno X v názvu je římskou číslicí a napovídá, že loni iPhony oslavily desáté výročí. Nejlepší model, který je takto pojmenován, působí opravdu futuristicky, vzhledem se výrazně liší od osmiček. Okolo displeje má jen velmi tenké rámečky, takže displej o velikosti 5,8 palce zakrývá prakticky celou čelní stranu.

Jde mimochodem o OLED panel, který by měl vynikat především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu.

FOTO: archív výrobce

Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které se vždy nacházelo pod displejem. To přitom bylo už od první generace nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka.

Apple nicméně tvrdí, že tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů už není potřeba. Přístroj se totiž odemknete pomocí přední kamery. Ta využívá technologii TrueDepth Camera System a dokáže rozeznat přesné rysy obličeje, díky kterým přístroj následně odemkne. Podle Applu je toto řešení bezpečnější než čtečka otisků prstů.

Po výkonnostní stránce patří iPhone X k tomu nejlepšímu na trhu. Tomu koneckonců odpovídá ale také jeho ambiciózní cena.

Klady: povedený design, displej kopíruje vzhled iPhonu

povedený design, displej kopíruje vzhled iPhonu Zápory: velmi vysoká cena

velmi vysoká cena Cena: 29 990 Kč (64 GB); 34 490 Kč (256 GB)

Sony Xperia XZ2: hudba, kterou lze cítit

Velkou pozornost na výstavišti v Barceloně sklízela také nová vlajková loď Sony Xperia XZ2. Ta v porovnání s předchůdcem mírně narostla, je totiž vyzbrojena 5,7palcovým displejem s rozlišením Full HD+. Novinka totiž láká podobně jako řada dalších smartphonů v letošním roce na protáhlý displej s poměrem stran 18:9.

BEZ KOMENTÁŘE: Xperia XZ2

FOTO: Yves Herman, Reuters

Po hardwarové stránce bude novinka patřit k těm nejvýkonnějším smartphonům na trhu, byť přesné výsledky testů ještě nejsou k dispozici. Je to však zřejmé z toho, že výrobce použil platformu Snapdragon 845 v kombinaci se 4 GB operační paměti. Úložný prostor dosahuje kapacity 64 GB a je možné jej dále rozšířit prostřednictvím paměťových karet typu microSD až o 400 GB.

Velký důraz byl kladen na kvalitu audia. A řeč přitom není pouze o stereofonních reproduktorech. Xperia XZ2 totiž využívá zbrusu nový systém dynamických vibrací, který analyzuje data z audia, takže divácký zážitek můžete i cítit. Filmům, hrám i videu tak vdechne život.

Xperia XZ2 je vůbec prvním smartphonem na světě, který umí nahrávat videa v 4K HDR s využitím formátu HLG (Hybrid Log Gamma). Nahrávání super zpomaleného videa bylo také zdokonaleno a nyní umožňuje nahrávání rychlostí 960fps ve Full HD. Pro úplnost dodejme, že zadní kamera má rozlišení 19 Mpx a je vybavena pětiosou stabilizací, přední fotoaparát pak nabízí rozlišení 5 MPx.

Vyzdvihnout si zaslouží také aplikace 3D Creator. Díky ní můžete vytvořit 3D skeny předmětů nebo obličejů přátel během méně než minuty pomocí hlavního fotoaparátu, ale můžete také vytvořit svůj vlastní 3D sken pomocí předního fotoaparátu.

Klady: prémiové audio, šikovné předinstalované aplikace

prémiové audio, šikovné předinstalované aplikace Zápory: zatím se neprodává



zatím se neprodává Cena: cca 18 000 Kč

Asus ZenFone 5 a 5Z: levnější a výkonnější

Hned dva špičkové telefony ukázala v Barceloně společnost Asus. Modely ZenFone 5Z i ZenFone 5 jsou vzhledově zcela shodné, vyznačují se celoplošným displejem o úhlopříčce 6,2 palce s Full HD+ rozlišením, který zabírá 90 % přední strany telefonu. Díky tomu mají tyto dva nové mobily od Asusu srovnatelné rozměry s běžnými 5,5palcovými smartphony.

FOTO: archív výrobce

BEZ KOMENTÁŘE: ZenFone 5 | 5Z

Zadní stranu pak zdobí zakřivené sklo a také senzor otisku prstu, to nejzajímavější se však ukrývá uvnitř obou přístrojů. ZenFone 5Z je totiž vůbec prvním telefonem, který využívá mobilní platformu Snapdragon 845 s AIE, tedy třetí generaci platformy umělé inteligence, která zahrnuje Hexagon 685 Vector DSP, grafiku Adreno 630 a procesor Kryo 385.

Tento osmijádrový čip je taktovaný na 2,8 GHz a měl by představovat to nejlepší, co bude možné v letošním roce zakoupit, alespoň tedy po stránce výkonu. Špičkový výkon Asus podpořil hned 8 GB operační paměti a 256GB úložným prostorem.

Pětka bez písmena Z v názvu je o něco pomalejší, pohání ji procesor Qualcomm Snapdragon 636, který je energeticky úspornější. Dále se počítá se 4 GB operační paměti a 64GB úložným prostorem.

Zajímavé je to, že modely ZenFone 5Z a ZenFone 5 jsou vybaveny inteligentními systémy duálních fotoaparátů, které se neustále přizpůsobují a učí. Fotoaparát kombinuje špičkový senzor Sony IMX363 s pixely o velikosti 1,4 μm, širokoúhlý 120° objektiv a clonu f/1,8. Disponuje čtyřosou optickou stabilizací obrazu (OIS) a funkcemi umělé inteligence AI Photo Learning, které dokážou nastavit až 16 různých scénářů podle aktuálních světelných podmínek. Fotoaparát obsahuje i funkce Portrét a Zkrášlení v reálném čase.

Klady: prémiové duální fotoaparáty, výkon modelu ZenFone 5Z

prémiové duální fotoaparáty, výkon modelu ZenFone 5Z Zápory: zatím se neprodává

zatím se neprodává Cena: cca 15 000 Kč (ZenFone 5), cca 20 000 Kč (ZenFone 5Z)



Huawei P10 a P10 Plus: čekání na nového krále



Chytré telefony Huawei P10 a P10 Plus si odbyly premiéru také v loňském roce, podobně jako například výše zmiňovaný iPhone X. Stále však představují to nejlepší v nabídce tohoto čínského podniku. Již na konci března by měl být nicméně představen nástupce, který bude mít jako první smartphone na světě hned tři fotoaparáty. [celá zpráva]

Ale zpět k modelu P10, ten je spíše fotoaparátem, který umí i telefonovat. Však se také na vývoji unikátní optické soustavy podílela společnost Leica, která je dobře známá snad každému fotografovi.

FOTO: archív výrobce

Huawei P10 se nabízí ve dvou velikostech, vlevo je větší verze P10 Plus.

FOTO: Reuters

Smartphone je vyzbrojen duálním fotoaparátem na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Pracovní tempo u smartphonu P10 udává procesor Hisilicon Kirin 960 při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader. Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Sluší se také podotknout, že tento model disponuje 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů.

Lepší displej je výsadou až druhého provedení zvaného P10 Plus. To se pochlubí 5,5palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Zájemci o jemnější obrazovku se navíc mohou těšit z ještě vyššího výkonu. Procesor je sice zcela stejný, avšak kapacita operační paměti narostla na 6 GB.

Klady: kvalita duálního fotoaparátu

kvalita duálního fotoaparátu Zápory: vyšší rozlišení displeje nabízí až dražší model

vyšší rozlišení displeje nabízí až dražší model Cena: 11 990 Kč (P10); 16 990 Kč (P10 Plus)

Alcatel Idol 4 Pro: pod taktovkou Windows

Idol 4 Pro nepatří mezi ty nejnovější přístroje, stále však stojí na samém vrcholu nabídky společnosti Alcatel. Jako jeden z mála aktuálně nabízených přístrojů sází na operační systém Windows. A k tomu špičkovou výbavu. Smartphone je vybaven 5,5palcovým displejem s rozlišením full HD (1920 x 1080 obrazových bodů).

FOTO: archív výrobce

FOTO: archív výrobce

Čtyřka zaujme stejně jako předchůdce také svou sofistikovanou konstrukcí. Horní i spodní strana jsou totiž symetrické, a tak uživatel nemusí vůbec řešit, jak zrovna chytil telefon do ruky. Displej se vždy přetočí tak, jak je potřeba.

Stroj je poháněn čtyřjádrovým procesorem Snapdragon 820, který byl ještě v loňském roce tím nejlepším, co bylo možné zakoupit. A i letos patří k těm nejrychlejším čipům na světě. U tohoto čtyřjádrového procesoru jsou dvě jádra taktována na 1,6 GHz a další dvě na 1,25 GHz. Idol 4 Pro má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Výkon by měl být dostatečný i pro chod virtuální reality.