Ve dnešní době se dají smartphony pořídit už za částky pohybující se lehce nad hranicí 1000 Kč. Od nejlevnějších modelů samozřejmě nemůžeme očekávat totéž jako od vlajkových lodí, jejichž cena se pohybuje klidně i nad hranicí 20 000 Kč.

Daní za příznivou pořizovací cenu jsou zpravidla u těchto přístrojů dotykové displeje s menší úhlopříčkou a nižším rozlišením. Díky tomu sice nabídnou menší rozměry a nižší hmotnost, ale na monitoru nedokážou zobrazit tolik informací jako větší bratříčci.

Také výkon levných smartphonů za pár tisíc korun zpravidla nebývá kdovíjak oslnivý. Obzvláště pokud to porovnáváme s těmi nejlepšími modely, které jsou aktuálně k dostání.

Zpravidla platí, že čím je cena přístroje vyšší, tím nabízí také lepší výkon. Modely s cenovkou nad deset tisíc korun mohou klidně sloužit jako kapesní herní konzole. Některé dokonce dovolují připojit klávesnici, myš a monitor. Pak je s nimi možné pracovat v podstatě takřka jako s klasickým stolním počítačem.

Při výběru se samozřejmě vyplatí sledovat i další kritéria než jen výkon a cenu. Řeč je například o kvalitě zpracování a použitých materiálech. Především levnější přístroje totiž mají tak chatrnou konstrukci, takže mohou už po prvním pádu přestat fungovat. To u drtivé většiny vlajkových lodí nehrozí.

Samsung Galaxy S8 a S8+: zakřivený pohled na svět

Svým výkonem mají novinky od společnosti Samsung patřit k tomu nejlepšímu, co bude na pultech obchodů k dostání. V útrobách přístroje tepe osmijádrový čip, u kterého jsou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz. Uživatelé mohou počítat také se 4 GB operační paměti a rychlým úložištěm s kapacitou 64 GB.

Zleva: Samsung Galaxy S8 a Galaxy S8+.

FOTO: Richard Drew, ČTK/AP

Samsung bude s novými smartphony fušovat do řemesla i výrobcům stolních PC.

FOTO: Richard Drew, ČTK/AP

Menší osmička má 5,8palcový displej a větší verze plus 6,2palcový panel. V obou případech je dotyková plocha zakřivená a nabízí rozlišení 2960x1440 pixelů.

Výkon je tak vysoký, že obě osmičky dokážou fungovat jako stolní počítač. Tato funkce se jmenuje Samsung DEX a pro jeho využití je nutné zakoupit speciální stojánek pro chytrý telefon v hodnotě 3500 Kč.

Zástupci jihokorejského elektronického gigantu nicméně slíbili, že celý systém bude kompatibilní i s dalšími smartphony, které přijdou v nadcházejících letech na trh. To jinými slovy znamená, že stojánek nebude sloužit pouze k osmičkám, a že tedy pro uživatele v případě stojánku nepůjde o jednorázovou investici.

Oba nové smartphony, které aktuálně představují vrchol nabídky společnosti Samsung, lákají zároveň také na zvýšenou odolnost a špičkové fotoaparáty. Ty na zadní straně využívají technologii tzv. duálních pixelů. Díky tomu by měl být zachycovaný obraz daleko jasnější a ostřejší.

Klady: elegantní vzhled, prémiové fotoaparáty

elegantní vzhled, prémiové fotoaparáty Zápory: vyšší cena

vyšší cena Cena: 17 500 Kč (Galaxy S8); 20 500 Kč (Galaxy S8+)

HTC U Ultra: dva displeje

Patrně největším lákadlem modelu U Ultra je integrace druhého displeje. Prakticky celou přední stranu zakrývá displej s úhlopříčkou 5,7 palce, který se chlubí rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů. Horní okraj lemuje nicméně ještě druhý monitor.

HTC U Ultra

FOTO: archív výrobce

Druhý displej se ukrývá v horní části čelní strany.

FOTO: archív výrobce

Jde v podstatě o malý tenký proužek s úhlopříčkou 2,05 palce a rozlišením 1040 × 160 pixelů. Jeho hlavním úkolem je nepřetržitě zobrazovat všechny důležité informace, jako je například aktuální čas, nesplněné úkoly, schůzky z kalendáře či zástupce zvolených aplikací a kontaktů.

Co se hardwarové výbavy týče, výkon je špičkový. Srdcem telefonu je čtyřjádrový procesor Snapdragon 821, jehož dvě jádra jsou taktována na 2,15 GHz a další dvě na 1,6 GHz. Do vínku dostal stroj dále 4 GB operační paměti. Na výběr bude z úložných prostorů o velikosti 64 a 128 GB – v obou případech se přitom počítá s podporou paměťových karet typu microSD.

Klady: integrace dvou displejů

integrace dvou displejů Zápory: na trhu je již novější a výkonnější model od HTC, ale nemá dva displeje

na trhu je již novější a výkonnější model od HTC, ale nemá dva displeje Cena: 16 500 Kč

Honor 8 Pro: vstupenka mezi elitu

Honor hrál na mobilním trhu tak trochu druhé housle, ty nejlepší a nejvýkonnější přístroje totiž byly nabízeny v rámci sesterské značky Huawei. Z pozadí však chce čínský výrobce vystoupit díky novému modelu 8 Pro.

Honor 8 Pro

FOTO: archív výrobce

Honor 8 Pro

FOTO: archív výrobce

Honor 8 Pro je vybaven 5,7palcovým displejem s rozlišením 2560 x 1440 obrazových bodů. Srdcem telefonu je procesor Huawei Kirin 960, který se svým výkonem může měřit s těmi nejvýkonnějšími konkurenty na trhu. Čtyři jádra u něj pracují na frekvenci 2,4 GHz a další čtyři na 1,8 GHz.

Smartphone dostal dále do vínku 6 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Nechybí ani slot na paměťové karty, který je možné zároveň využít pro vložení druhé SIM karty. V takovém případě však již do přístroje nebude možné vložit zmiňovanou paměťovou kartu.

Honor 8 Pro je po vzoru starší osmičky vybaven hned třemi fotoaparáty. Vedle jednoho na čelní straně tak nalezneme další dva na té zadní.

K čemu je to dobré, ukázal už loňský top model. Jeden fotoaparát se u něj stará o zachycení barev, druhý pak o co nejvěrnější detaily snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač.

Klady: duální fotoaparát

duální fotoaparát Zápory: některým uživatelům již mohou vadit příliš velké rozměry

některým uživatelům již mohou vadit příliš velké rozměry Cena: 15 500 Kč

Alcatel Idol 4 Pro: sázka na mobilní Windows

Idol 4 Pro od společnosti Alcatel jako jeden z mála nových přístrojů sází na operační systém Windows. A k tomu přidává špičkovou výbavu. Smartphone je vybaven 5,5palcovým displejem s rozlišením Full HD (1920x1080 obrazových bodů).

Alcatel Idol 4 Pro

FOTO: archív výrobce

Alcatel Idol 4 Pro

FOTO: archív výrobce

Čtyřka zaujme stejně jako předchůdce také svou sofistikovanou konstrukcí. Horní i spodní strana jsou totiž symetrické, a tak uživatel nemusí vůbec řešit, jak zrovna chytil telefon do ruky. Displej se vždy přetočí tak, jak je potřeba.

Stroj je poháněn čtyřjádrovým procesorem Snapdragon 820, který byl ještě v loňském roce tím nejlepším, co bylo možné zakoupit. A i letos patří k těm nejrychlejším čipům na světě. U tohoto čtyřjádrového procesoru jsou dvě jádra taktována na 1,6 GHz a další dvě na 1,25 GHz. Idol 4 Pro má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor.

Výkon by měl být dostatečný i pro chod virtuální reality. Ve výbavě novinky nechybí ani 21megapixelový fotoaparát na zadní straně, osmimegapixelový senzor vepředu, čtečka otisků prstů a také stereofonní reproduktory.

Klady: symetrická konstrukce

symetrická konstrukce Zápory: zatím se neprodává

zatím se neprodává Cena: cca 16 500 Kč

Apple iPhone 7 a 7 Plus: čekání na nového krále

V současnosti jsou v prodeji iPhony s pořadovým číslem sedm, už letos na podzim by se však měly objevit nástupci s osmičkou v názvu. To nejlepší z nabídky amerického počítačového gigantu tak stále představují loňské sedmičky.

Video

Nové iPhony 7 a 7 Plus

Zdroj: archív výrobce

IPhony 7 vedle sebe

FOTO: archív výrobce

Model iPhone 7 je vybaven stejně jako předchůdce 4,7palcovým displejem, verze 7 Plus má pak 5,5palcovou dotykovou plochu. Na první pohled se novinky příliš neliší od předchůdců, uvnitř se však změn událo mnoho. Velký důraz byl kladen na kvalitu fotoaparátů, a to především u větší verze 7 Plus. Ta se na zadní straně pyšní hned dvěma objektivy – i se senzorem vepředu má tak plusko dohromady tři fotoaparáty. Díky tomu by mělo pořizovat daleko kvalitnější momentky.

Nové iPhony přišly o sluchátkový konektor, což může být považováno za nedostatek. Apple alespoň vylepšil zabudované reproduktory, nově jsou stereofonní. Jeden je nad displejem, druhý pod ním. V režimu na šířku si tak uživatelé skutečně vychutnají stereofonní zvuk.

Konstrukce je nově vodotěsná a ukrývá nový procesor Apple A10, který je dvakrát výkonnější než předchůdce. Novinky by tak měly být připraveny na ty nejnáročnější hry ve vysokém rozlišení. I přesto se podařilo zvýšit proti předchozí generaci výdrž baterie.