Za nejlevnější přístroje zaplatíte méně než 1500 Kč, ceny se ale mohou vyšplhat klidně i na částky, za které se prodávají zánovní automobily, tedy až na několik stovek tisíc.

Nejprve si je tedy nutné samozřejmě rozmyslet, kolik chceme investovat. Nápovědou při rozhodování může být i to, jak bude přístroj používán.

Například jedinci požadující velké přiblížení sáhnou pravděpodobně po ultrazoomech. Zatímco obyčejné kompakty dokážou fotografovaný předmět přiblížit většinou čtyřikrát, ultrazoomy klidně i 30krát.

Na cesty se zase hodí tradiční kompakty. Nejnovější modely totiž nejsou o moc větší než tradiční mobil, a tak na cestách nebudou velkou přítěží.

Kvalita rozhoduje

Jednotlivé kompakty se od sebe velmi liší kvalitou pořízených fotografií. Prodejci rádi tvrdí, že o kvalitě rozhoduje rozlišení. Desetimegapixelový fotoaparát ale nemusí hned fotografovat lépe než čtyřmegapixelový. Pro tisk fotografie 10 x 15 cm nám bohatě postačí rozlišení dva megapixely. Díky většímu rozlišení můžeme dělat z fotografií výřezy a zvětšeniny.

Pro nejnáročnější uživatele jsou určeny digitální zrcadlovky, které dokážou vytvořit velice povedené snímky – jsou téměř vždy ostré a věrně kopírují barevné proporce zachyceného objektu. Velkou výhodou je také možnost měnit objektivy.

Na fotografování interiéru nebo na rodinné snímky se hodí pokaždé jiný. Nejlevnější zrcadlovky pořídíte za méně než 10 000 Kč.

Tradičním fotoaparátům čím dál tím častěji konkurují chytré telefony. Kvalita snímků, které dokážou zachytit, je totiž rok od roku vyšší. Co moderní přístroje umějí, si ukážeme na dalších řádcích.

Canon EOS 77D: fotky už nebudou rozmazané

Společnost Canon se minulý týden pochlubila zbrusu novou zrcadlovkou nazývanou EOS 77D. Láká na APS-C CMOS snímač s rozlišením 24,2 megapixelu a obrazový procesor Digic 7. Rozsah hodnot ISO je od 100 do 25 600, rychlost závěrky pak od 30 s do 1/4000 s.

Canon EOS 77D

FOTO: archív výrobce

Nejzajímavějším prvkem novinky je ale použitý snímač, využívá totiž unikátní technologii tzv. duálních pixelů. V praxi by tak měl být fotoaparát schopen zaostřit i při sledování rychleji se pohybujících objektů, typicky například při focení sportu. K dispozici je také pětiosý digitální stabilizátor obrazu, jenž eliminuje vliv pohybu fotoaparátem při natáčení filmů z ruky.

Přístroj se chlubí výklopným displejem a poměrně odolnou konstrukcí. Snad jedinou vadou na kráse je fakt, že se novinka zatím nenabízí. Prodávat se začne s největší pravděpodobností až v průběhu dubna.

Klady: technologie duálních pixelů

technologie duálních pixelů Zápory: zatím se neprodává

zatím se neprodává Cena: 24 000 Kč

Rollei Sportsline 65: nejlevnější na trhu

Fotoaparát Rollei Sportsline 65 je aktuálně tím nejlevnějším kompaktem, který je možné na tuzemském trhu pořídit. Nabízí se za méně než 1500 Kč – levnější přístroj byste tedy na pultech obchodů hledali marně.

Rollei Sportsline 65

FOTO: archív výrobce

Je však nutné podotknout, že ceně v podstatě odpovídá kvalita, plastové tělo přístroje nepůsobí zrovna dvakrát odolně. A to i přesto, že se výrobce chlubí tím, že by měl přístroj přežít bez újmy pády z jednoho metru. Dokonce je i vodotěsný, a to až do hloubky tří metrům, což jsme vyzkoušeli i v praxi.

Rozlišení snímače je pět megapixelů a objektiv má fixní ohniskovou vzdálenost. S přístrojem je možné dokonce i natáčet videa, a to až v rozlišení 1280 x 720 obrazových bodů. Full HD standard bohužel není kvůli použitému čipu k dispozici. Displej pro zobrazení pořízených materiálů má úhlopříčku dva palce.

Klady: velice atraktivní cena

velice atraktivní cena Zápory: kvalita snímků, především za špatných světelných podmínek

kvalita snímků, především za špatných světelných podmínek Cena: 1300 Kč

Nikon D5: udělá z noci den

Zrcadlovka D5 překonává svého předchůdce snad ve všech ohledech. To nejlepší ze stáje Nikonu doposud představovala ještě zkraje loňského roku verze 4S, která se pochlubila 16,2megapixelovým CMOS snímačem, 51 ostřícími body a citlivostí ISO až 409 600. To jsou stále špičkové parametry, ale na novější model zkrátka nestačí.

Nikon D5

FOTO: archív výrobce

Dé pětka nabízí CMOS snímač s rozlišením 20,8 megapixelu, 153 ostřicích bodů a rekordní citlivost ISO až 3 280 000. A právě obrovský rozsah citlivosti je patrně jedním z největších lákadel tohoto modelu. Díky této hodnotě je v podstatě možné udělat z noci den.

Ale zpět k technickým parametrům. Dé pětka má úplně nový procesor Expeed 5, který zajišťuje citelně rychlejší odezvu. Dále je s tímto modelem možné natáčet 4K videa, což předchozí verze také neuměla.

Všechny přednosti se vcelku pochopitelně podepsaly na pořizovací ceně, která se šplhá až k hranici 200 000 korun. K této částce si je navíc nutné připočítat ještě částku, kterou uživatele budou stát objektivy. Jde zkrátka o přístroj jen pro opravdové profesionály.

Klady: jedna z nejlepších zrcadlovek na trhu

jedna z nejlepších zrcadlovek na trhu Zápory: extrémně vysoká cena

extrémně vysoká cena Cena: 180 000 Kč

Panasonic Lumix LX15: malý, ale šikovný

Krátce před koncem loňského roku se v Česku začal prodávat poměrně povedený kompakt Lumix LX15. Novinka s číslicí patnáct v názvu nabízí i přes své kompaktní rozměry velmi zajímavé parametry. Pokud si potrpíte na výrazný bokeh (nezaostřená oblast snímku) a focení v horších světelných podmínkách, objektiv Leica DC Vario-Summilux se světelností 1.4–2.8 přijde jistě vhod.

Lumix LX15 se vejde snadno do kapsy.

FOTO: archív výrobce

Objektiv však ukrývá pouze trojnásobný optický zoom – na snímky na velkou vzdálenost tedy tento trpaslík není. Zajímavá je také funkce Post Focus, která funguje velmi podobně jako duální pixely u modelů od Canonu. Momentky tak můžete přeostřovat libovolně i poté, co jste dofotili.

Vyzdvihnout i zaslouží i kvalita makro snímků. Tento konkrétní model totiž dokáže zaostřit již ze vzdálenosti tří centimetrů, což je výborná hodnota. LX15 umožňuje fotit do RAW a tento formát navíc zpracovávat přímo ve fotoaparátu. A konečně – s tímto kompaktem, který se jednoduše vejde do kapsy, můžete točit také 4K video.

Klady: kvalita pořízených momentek

kvalita pořízených momentek Zápory: nehodí se na focení detailů z větších vzdáleností

nehodí se na focení detailů z větších vzdáleností Cena: 19 000 Kč

Huawei P9: fotit umějí i mobily

Klasickým kompaktům konkurují v dnešní době velmi zdatně některé chytré telefony. To je příklad i modelu Huawei P9, který je vybaven duálním fotoaparátem od známé fotografické společnosti Leica.

Huawei P9

FOTO: archív výrobce

Na zadní straně smartphonu tak nalezneme hned dva objektivy, jeden se stará o zachycení barev, druhý pak o co nejvěrnější detaily snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů. Dokážou zachytit více světla a zároveň vynikají při pořizování momentek za špatných světelných podmínek.

Kromě duálního fotoaparátu láká smartphone také na slušnou hardwarovou výbavu. Základem je osmijádrový procesor Huawei Kirin 955, u kterého jsou čtyři jádra taktována na 2,5 GHz a další čtyři na 1,8 GHz. Tento čip má k dispozici 3 GB operační paměti a 32GB úložný prostor. Dotykový displej, jehož úhlopříčka dosahuje hodnoty 5,2 palce, nabízí Full HD rozlišení. Všechny komponenty se ukrývají v hliníkovém těle.