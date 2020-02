První odhady byly příliš střízlivé, Německo zaplatí za Windows 7 další miliony

Podpora sedmiček byla oficiálně ukončena 14. února, od té doby by tak již americký softwarový gigant neměl vydávat vůbec žádné aktualizace a opravy. To však platí pouze pro běžné uživatele, firemní zákazníci a zástupci organizací mohou updaty za úplatu získat stále. Pro ně bude Microsoft nabízet aktualizace sedmiček až do roku 2023.