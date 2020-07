Výroba zatím ohrožena není. Huawei má zásoby čipů za miliardy

Aktuální situaci ohledně výroby telefonů značky Huawei a Honor se věnoval technologický server TechSpot. Ten poukázal na to, že vedení společnosti se na případné odstavení dodávek mobilních součástek připravovalo v podstatě poslední rok, tedy již krátce po vyhlášení amerických sankcí loni v květnu.

Díky tomu má Huawei nasmlouvané výrobní kapacity, případně vlastní skladové zásoby, pro chytré telefony a další elektroniku za 23 miliard dolarů (513 miliard korun). Podle serveru TechSpot by takové zásoby měly vydržet čínskému podniku minimálně na dva roky. To by měla být dostatečně dlouhá doba, aby Huawei problémy s nedostatkem výrobních kapacit vyřešil.