„Tlačil jsem na Galaxy Fold, aniž byl hotový,“ posypal si v rozhovoru hlavu popelem DJ Koh. Zároveň nezastíral, že právě jeho tlak byl jedním z důvodů, proč šel přístroj na trh dříve, než byl zcela připraven. „Bylo to trapné,“ posteskla si hlava Samsungu.

Samsung's new £1,500 Galaxy Fold is breaking after just a day https://t.co/WE2wSIomgOpic.twitter.com/wED2i23HhL