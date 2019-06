Posunout zahájení prodeje o tři měsíce se společnost Huawei rozhodla údajně kvůli tomu, že inženýři podniku ještě pracují na vylepšení ohebného dotykového panelu.

Sluší se připomenout, že problém s displejem řešila také konkurenční společnost Samsung. Ukázalo se, že obrazovka je velmi náchylná na poškození i při šetrném zacházení. Právě proto jihokorejský elektronický gigant uvedení modelu Galaxy Fold také odložil.

Samsung's new £1,500 Galaxy Fold is breaking after just a day https://t.co/WE2wSIomgOpic.twitter.com/wED2i23HhL