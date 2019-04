Tento týden v pátek se měl Galaxy Fold začít prodávat například v USA. Do Evropy měl dorazit o sedm dní později.

Přístroj s cenovkou okolo 50 000 Kč však byl ještě před startem prodeje zapůjčen několika americkým médiím a blogerům. U nich se naplno projevily porodní bolesti ohybných dotykových panelů, které už po pár dnech používání přestávaly fungovat. Obrazovky zčásti zčernaly, případně vůbec nefungovala dotyková vrstva.

Amazing new feature from Galaxy Fold. Disco light effect. Switch to Galaxy. pic.twitter.com/gpozpfczES

Některým recenzentům začal displej problikávat.

Zástupci Samsungu nejprve tvrdili, že to bylo způsobeno nevhodným zacházením – část testerů totiž sundala speciální ochranou fólii, která je nedílnou součástí zařízení. Následně se však ukázalo, že zmiňované problémy se objevují také u přístrojů, které tuto speciální fólii odlepenou nemají.

Patrně proto se nakonec jihokorejský elektronický gigant rozhodl prodej své nové vlajkové lodi posunout. „Abychom plně vyhodnotili zpětnou vazbu od novinářů a testerů, rozhodli jsme se odložit uvedení smartphonu Galaxy Fold na trh,“ stojí v prohlášení podniku.

Zástupci společnosti zároveň dodali, že nový termín oznámí v průběhu několika nadcházejících týdnů. Žádné další podrobnosti však již nesdělili.

Samsung's new £1,500 Galaxy Fold is breaking after just a day https://t.co/WE2wSIomgOpic.twitter.com/wED2i23HhL