mif, Novinky

Společnost Apple již několik posledních let neinformuje o tom, jak se daří prodejům iPhonů.

Analytická společnost CIRP nicméně zjistila, že zájem o modely XS a XS Max je stejný jako v případě loňských osmiček. Data navíc ukazují, že zájem o menší i větší variantu je zhruba stejný.

Zleva: iPhone XS a XS Max

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Nový iPhone XS

FOTO: Aly Song, Reuters

Celkové prodeje analýza neuvádí. S ohledem na minulé roky je nicméně zřejmé, že se v globálním měřítku musí prodeje šplhat až do výše několika miliónů kusů.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že případné zájemce neodrazuje od pořízení novinky ani vyšší cenovka. Menší iPhone XS startuje na ceně 29 990 Kč, za což případní zájemci získají 64GB kapacitu paměti. Nejlepší 512GB verze ale už vyjde na 40 490 Kč. Verze XS Max je logicky ještě dražší, cenovky startují na 32 990 Kč a vyšplhat se mohou až na 43 490 Kč.

Apple sice bude nabízet také odlehčenou verzi XR, ta se ale začne prodávat až tento pátek a v dosavadních statistikách tak uvedena logicky není. IPhone XR s 6,1palcovou obrazovkou vyjde případné zájemce od 22 490 Kč do 26 990 Kč.

Co umějí nové iPhony?

Proti modelu XR nabízejí nové iPhony XS a XS Max úhlopříčky 5,8 a 6,5 palce. Proti loňské vlajkové lodi s římskou číslovkou deset v názvu citelně u obou novinek narostl výkon. Čip navíc podporuje strojové učení v reálném čase.

Apple iPhone XS

FOTO: archív výrobce

Nové iPhony XS a XS Max

FOTO: archív výrobce

To v praxi bude využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech.

Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, u obou novinek jsou momentky pořizovány ve spolupráci se systémem umělé inteligence. Díky tomu dovede jablečný smartphone například sám poznat, že fotí v protisvětle, a složit snímek z několika expozic tak, aby vypadal co možná nejlépe a bylo v něm co nejvíce detailů. Na zadní straně je umístěna duální optika, přičemž každý senzor má rozlišení 12 megapixelů.

Navzdory veškerým vylepšením by měla výdrž baterie stoupnout v případě modelu XS o půl hodiny proti předchůdci a u modelu XS Max dokonce až o hodinu a půl. Oba nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost než předchůdce, konkrétně splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodu až dva metry po dobu 30 minut.

Více se o nových iPhonech dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Video

Apple iPhone XR

Zdroj: archív výrobce

Apple iPhone XR

FOTO: archív výrobce