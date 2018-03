Z pětkové řady se v Barceloně ukázaly hned tři nové chytré telefony. První dva – ZenFone 5Z i ZenFone 5 – jsou vzhledově zcela shodné, vyznačují se celoplošným displejem o úhlopříčce 6,2 palce s Full HD+ rozlišením, který zabírá 90 % přední strany telefonu. Díky tomu mají tyto dva nové mobily od Asusu srovnatelné rozměry s běžnými 5,5palcovými smartphony.

Zadní stranu pak zdobí zakřivené sklo a také senzor otisku prstu, to nejzajímavější se však ukrývá uvnitř obou přístrojů. ZenFone 5Z je totiž vůbec prvním telefonem, který využívá mobilní platformu Snapdragon 845 s AIE, tedy třetí generaci platformy umělé inteligence, která zahrnuje Hexagon 685 Vector DSP, grafiku Adreno 630 a procesor Kryo 385.

Nejvýkonnější procesor

Tento osmijádrový čip je taktovaný na 2,8 GHz a měl by představovat to nejlepší, co bude možné v letošním roce zakoupit, alespoň tedy po stránce výkonu. Špičkový výkon Asus podpořil hned 8 GB operační paměti a 256GB úložným prostorem.

ZenFone 5Z

FOTO: archív výrobce

Pětka bez písmena Z v názvu je o něco pomalejší, pohání ji procesor Qualcomm Snapdragon 636, který je energeticky úspornější. Dále se počítá se 4 GB operační paměti a 64GB úložným prostorem.

Zajímavé je to, že modely ZenFone 5Z a ZenFone 5 jsou vybaveny inteligentními systémy duálních fotoaparátů, které se neustále přizpůsobují a učí. Fotoaparát kombinuje špičkový senzor Sony IMX363 s pixely o velikosti 1,4 μm, širokoúhlý 120° objektiv a clonu f/1,8. Disponuje čtyřosou optickou stabilizací obrazu (OIS) a funkcemi umělé inteligence AI Photo Learning, které dokážou nastavit až 16 různých scénářů podle aktuálních světelných podmínek. Fotoaparát obsahuje i funkce Portrét a Zkrášlení v reálném čase.

Odlehčená verze láká na fotoaparáty

Trojlístek novinek pak uzavírá ZenFone 5 Lite, který je nejpomalejší a s takřka jistotou můžeme říci, že bude také nejlevnější. Tento model je vybaven 6“ IPS FullView displejem s Full HD+ rozlišením a poměrem stran 18 : 9 s velmi tenkým rámečkem. Díky tomu je telefon rozměry srovnatelný se standardními 5,5“ smartphony. O pracovní tempo se pak stará platforma Snapdragon 630.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: ZenFone 5 Lite

zdroj: archív výrobce

Hlavním lákadlem verze Lite jsou fotoaparáty. Hlavní fotoaparát na přední straně pochází od Sony a nabízí rozlišení 20 Mpx, na zadní straně je pak 16Mpx senzor. Oba fotoaparáty mají navíc 120° širokoúhlý sekundární objektiv na obou stranách. Na rozdíl od konkurenčních systémů každá kamera pracuje vždy autonomně. Tím je podle výrobce zajištěna vysoká kvalita snímků krajiny, portrétu či skupinových záběrů.

Kdy a za jakou cenu se všechny tři novinky objeví na pultech obchodů, není v tuto chvíli jasné.