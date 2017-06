Nokia se snaží vrátit na mobilní vrchol. Cesta to ale nebude snadná

Je to sotva pár let, co společnost Nokia kralovala mobilnímu světu. Tento finský podnik ale zaspal na poli chytrých telefonů, kvůli čemuž značka prakticky zmizela z pultů obchodů. V letošním roce se to podnik bude snažit změnit a vrátit se opět na vrchol. Cesta to však nebude snadná.