„Ve vyhledávání na českém internetu za poslední rok vzrostl o polovinu zájem o tlačítkové telefony. Ze značek si s nimi lidé spojují nejvíce Nokii. Vyhledávají ale také odolné modely a ty, které jsou vybaveny foťákem,“ prohlásil Milan Šmíd, manažer Zboží.cz.

Už za 400 Kč

Patrně největším lákadlem je u těchto modelů pořizovací cena, která začíná už pod hranicí 400 Kč. To je částka, které nemohou smartphony s dotykovými displeji konkurovat.

„Obyčejné tlačítkové mobily se u nás prodávají stále velmi dobře. Zajímavý v tomto ohledu bude návrat značky Nokia na trh, konkrétně očekávaného modelu 3310,“ konstatoval na dotaz Novinek marketingový ředitel CZC.cz Michal Gabriel.

Velké očekávání do tohoto nového mobilu vkládá také mluvčí Alza.cz Patricie Šedivá: „Zájem o tyto telefony stále je – po ohlášení telefonu Nokia 3310 se zvedla velká mediální masáž, očekáváme, že to bude bestseller – tento typ telefonů má skvělou výdrž baterie, vystouplá tlačítka a při jejich ztrátě to na zákazníka nemá velký finanční dopad.“

Nokia 3310 se značně změnila

Ve srovnání se svým předchůdcem se Nokia 3310 změnila doslova k nepoznání. Tytam jsou ostře řezané linie, nahradily je zaoblené linky a celkově velmi úzká konstrukce. Popravdě nebýt tradičního bílého rámečku, který obklopuje displej a plynule přechází až do oblasti tlačítek, k legendě by novinku přirovnal patrně jen málokdo.

Novodobá Nokia 3310

FOTO: archív výrobce

Uvnitř přístroje se událo také mnoho změn. Alespoň v rychlosti připomeňme, že předchůdce měl 1,5palcový displej s rozlišením 84 × 84 obrazových bodů. A byl vcelku pochopitelně černobílý. Novinka je již barevná, je větší (2,4 palce), a navíc má i vyšší rozlišení – 240 × 320 pixelů.

Tím přehled vylepšení pochopitelně nekončí. Na zadní straně přibyl fotoaparát s rozlišením 2 MPx, který dokáže natáčet i videa. Přístroj je navíc možné snadno připojit k počítači prostřednictvím dodávaného USB kabelu. Poslouží také jako multimediální přehrávač, především hudbu je možné uložit na paměťovou kartu.

Nokia 3310 nicméně nebude rozhodně tím nejlevnějším tlačítkovým mobilem. Prodávat by se měla začít v květnu, přitom bude stát 1590 Kč.

Výhody chytrých telefonů

Nicméně výhody chytrých telefonů jsou nesporné. „Zákazníci preferují tzv. chytré telefony, protože už si zvykli na uživatelský komfort a veškeré funkce, které smartphony nabízejí. Zájem o mobily bez operačního systému každým rokem klesá,“ doplnil Jan Řezáč, mluvčí obchodu Mall.cz.

Ceny těch nejlevnějších chytrých telefonů startují už okolo hranice 1000 Kč. Nejlepší modely ale mohou stát klidně i více než 20 000 korun.