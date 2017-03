Rozhodnutí o rozmístění značek nebylo důsledkem nějakého akutního problému, cituje britský list The Independent ředitelku St Joseph's RC Primary School v Middlesbrough Elizabeth Kingovou. Smyslem kroku bylo podle ní spíše povzbudit rodiny, aby spolu více mluvily.

Značky s nápisem "Uvítejte své děti s úsměvem, ne s mobilem" jsou podle ní jednoduché, ale jejich poselství je důležité. Kingová dodala, že rodiče se nezlobili, že je škola poučuje, a značky měly kladný ohlas.

