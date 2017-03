LG G6 se zatím nabízí pouze v rámci předobjednávky, a to navíc jen ve vybraných státech. Česko mezi nimi není.

Přestože je nabídka tedy velmi omezená, za první čtyři dny si podle serveru ZD Net objednalo novou vlajkovou loď od LG na 40 000 lidí. Problém pro případné zájemce evidentně nepředstavuje ani pořizovací cena, která rozhodně nepatří mezi nejnižší. Například v Anglii se přístroj nabízí za 700 liber, tedy v přepočtu zhruba 22 000 korun.

LG G6

FOTO: archív výrobce

Za jakou sumu a kdy přesně se novinka bude nabízet v tuzemsku, zatím není jasné. Lze nicméně očekávat, že cena se bude nastavena zhruba stejně jako v zahraničí.

Odolnost a širokoúhlý displej



LG G6 staví na čtyřjádrovém procesoru Snapdragon 821. U něj budou dvě jádra udávat pracovní tempo při 2,4 GHz a další dvě při hodnotě okolo 2 GHz. Výkonem si polepšil i grafický čip Adreno, u něj se takt zvýšil z 624 MHz na 650 MHz. To by se mělo pozitivně projevit především při hraní her. Přístroj má k dispozici 4GB operační paměť a úložný prostor s kapacitou až 64 GB.

LG G6

FOTO: archív výrobce

LG G6

FOTO: archív výrobce

Nejen uvnitř přístroje se vylepšovalo, například konstrukce nabízí citelně vyšší odolnost. Splňuje totiž certifikaci IP68, novinka tak může být ponořena do hloubky až dvou metrů po dobu 30 minut. Navíc se přístroj chlubí také armádním standardem MIL-STD 810G. To znamená, že by měl přístroj bez újmy obstát i při pádech z výšky na zem, stejně jako ve velmi prašném prostředí.

Velkou předností modelu LG G6 je i použitý displej. Dotykový panel s úhlopříčkou 5,7 palce je totiž velmi širokoúhlý, má poměr stran 18:9. Rozlišení je pak 2880 x 1440 obrazových bodů. Z další výbavy se sluší vyzdvihnout dvojitý objektiv na zadní straně přístroje, stejně jako čtečku paměťových karet. Vše mimochodem pracuje pod operačním systémem Android 7.

Video

Loňský model LG G5

Zdroj: archív výrobce