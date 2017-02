Spolupráce firem Huawei a Leica není žádným tajemstvím, začala už loni, kdy byl představen vrcholný model P9. [celá zpráva]

A na evidentně fungující spolupráci se nic nezměnilo ani letos. Jedním z největších lákadel nové vlajkové lodi P10 je tak duální fotoaparát na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu – toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač.

Když oba fotoaparáty spolupracují, měly by podle výrobce dosahovat o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů, o čemž jsme měli možnost přesvědčit už při testech modelu P9. Ten totiž stále ještě patří k tomu nejlepšímu na pultech obchodů – alespoň co se kvality fotoaparátů týče.

Huawei P10

FOTO: Paul Hanna, Reuters

Huawei P10 Plus

FOTO: Paul Hanna, Reuters

Podruhé a lépe



Nová desítka duální optiku ještě vylepšuje. A to především tím, že narostlo rozlišení monochromatického snímače ze 12 na 20 megapixelů. Fotoaparát by tak měl být schopen zachytit citelně více detailů. Zda to půjde poznat i v praxi, ukáže samozřejmě až čas.

Chytrý telefon Huawei P10 si polepšil také v otázce výkonu. Pracovní tempo u něj udává procesor Hisilicon Kirin 960 při frekvenci 2,0 GHz, což mimochodem platí pro všech osm jader. Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor.

Sluší se také podotknout, že tento model disponuje 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů. Celá řada vrcholných modelů má v dnešní době daleko jemnější displej, ale čínský výrobce velmi dobře věděl, proč zůstal u standardu Full HD.

Obě novinky se ukázaly na veletrhu MWC ve španělské Barceloně.

FOTO: Paul Hanna, Reuters

Příznivá cena zůstala



Dotyková obrazovka by se totiž nepříznivě promítla do pořizovací ceny zařízení, což rozhodně není žádoucí. Už model P9 se profiloval jako cenově velmi dostupný smartphone – nabízel se v době uvedení na trh za 15 000 Kč, což byla s ohledem na nabízenou výbavu velmi atraktivní částka. A desítka se bude snažit naladit na stejnou notu.

Navíc lepší displej bude nabízet druhé provedení zvané P10 Plus. To se pochlubí 5,5palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 pixelů. Zájemci o jemnější obrazovku se navíc budou moci těšit z ještě vyššího výkonu.

Procesor sice zůstane zcela stejný, avšak kapacita operační paměti naroste na 6 GB. Zvýší se také prostor pro ukládání dat, a to na dvojnásobek – nabídne tedy hodnotu 128 GB. Lze nicméně předpokládat, že lepší výbava se promítne do pořizovací ceny, konkrétnější však výrobce zatím nebyl.

Huawei P10 se bude prodávat od konce března za baťovských 15 999 Kč. Kdy a za jakou cenu se objeví provedení P10 Plus, zatím výrobce neprozradil.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Loňský top model Huawei P9

Zdroj: archív výrobce