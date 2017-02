Výrazný růst spolu s rozmachem chytrých telefonů a připojení do internetu věcí se promítne i do celkového objemu přenesených mobilních dat. Ten se za pět let zvýší sedminásobně, k čemuž přispěje i zvyšování přenosové rychlosti sítí a nárůst sledování videa na mobilních zařízeních. Ve střední a východní Evropě očekává Cisco šestinásobný růst na 63 exabytů za rok.

„Do očekávaného nárůstu mobilního datového provozu se promítnou živé přenosy videa, aplikace pro rozšířenou realitu, rozmach internetu věcí i další moderní technologie. Nové možnosti v mobilních datech přinese technologie 5G, jejíž výhody se promítnou nejen do oblasti mobility, ale do celkové podoby sítí jako takových. Přinese proměnu architektury sítí, rozšíří možnosti programovatelnosti a automatizace," uvedl generální ředitel Cisco ČR Michal Stachník.

Počet připojených mobilních zařízení se podle studie zvýší z loňských osmi na 12 miliard. Na jednoho obyvatele země vyjde zhruba 1,5 zařízení. Více než polovina připadne na chytré telefony a phablety. Nyní připadá na jednoho člověka zhruba 1,1 mobilního zařízení.

Zájem o video stále poroste



Objem mobilních přenosů videa vzroste ve sledovaném období téměř devítinásobně a bude vykazovat nejvyšší tempo růstu ze všech kategorií mobilních aplikací. Mobilní přenosy videa budou v roce 2021 tvořit 78 procent veškerého mobilního datového provozu.

V roce 2020 začne měřitelný dopad nových 5G mobilních sítí na celkový objem mobilního provozu. Mobilní operátoři budou potřebovat vyšší rychlost, aby mohli vyhovět požadavkům stále náročnějších zákazníků.

V roce 2021 bude mobilnímu datovému provozu stále dominovat technologie 4G. Ta bude v roce 2021 podporovat 58 procent mobilních připojení a proteče jimi 79 procent celkového provozu. Prostřednictvím 5G sítí projde 0,2 procenta připojení, avšak ty vygenerují 1,5 procenta celkového mobilního datového provozu.