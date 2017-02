Apple prodal za čtvrtletí 78,29 miliónu iPhonů proti 74,78 miliónu ve stejném období předešlého roku. Analytici podle výzkumné firmy FactSet Street Account odhadovali odbyt v průměru na 77,42 miliónu kusů. Odbyt tabletů iPad se ale dál propadl o tři milióny na 13,1 miliónu kusů.

Tržby, na nichž se prodej iPhonů podílí téměř 70 procenty, se zvýšily o 3,3 procenta na 78,4 miliardy USD, což bylo mírně nad očekáváním trhu. Čistý zisk nejhodnotnějšího veřejně obchodovaného podniku světa se snížil meziročně o tři procenta na 17,9 miliardy dolarů (448 miliard Kč), zisk v přepočtu na akcii ale předčil odhady. Akcie Applu po zprávě vzrostly o 2,6 procenta, uvedla agentura Reuters.

Nový iPhone 7

FOTO: Lucy Nicholson, Reuters

V celém finančním roce do loňského září zaznamenaly tržby společnosti první pokles od roku 2001. Vedlo to k tomu, že šéf společnosti Tima Cooka a další nejvyšší manažeři firmy dostali za loňský rok podstatně nižší odměny.

Co umí nejnovější iPhony?

V současnosti jsou v prodeji iPhony s pořadovým číslem sedm. Model iPhone 7 je vybaven stejně jako předchůdce 4,7palcovým displejem, verze 7 Plus má pak 5,5palcovou dotykovou plochu. Na první pohled se novinky příliš neliší od předchůdců, uvnitř se však změn událo mnoho.

Velký důraz byl kladen na kvalitu fotoaparátů, a to především u větší verze 7 Plus. Ta se na zadní straně pyšní hned dvěma objektivy, i se senzorem vepředu má tak plusko dohromady tři fotoaparáty. Díky tomu by mělo pořizovat daleko kvalitnější momentky.

Nové iPhony vedle sebe

FOTO: archív výrobce

Nové iPhony přišly o sluchátkový konektor, což může být považováno za nedostatek. Apple alespoň vylepšil zabudované reproduktory, nově jsou stereofonní. Jeden je nad displejem, druhý pak pod ním. V režimu na šířku si tak uživatelé skutečně vychutnají stereofonní zvuk.

Konstrukce je nově vodotěsná a ukrývá nový procesor Apple A10, který je dvakrát výkonnější než předchůdce. Novinky by tak měly být připraveny na ty nejnáročnější hry ve vysokém rozlišení. I přesto se podařilo zvýšit proti předchozí generaci výdrž baterie.

Není zatím jasné, zda aktuálně nabízené iPhony překonají trend oslabování světové poptávky po chytrých telefonech. Analytici tomu příliš nevěří a už se zaměřují na příští modely, které má firma uvést na trh u příležitosti desátého výročí vzniku této značky.