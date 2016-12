Jen na jihokorejském trhu, který je pro Samsung domovský, je totiž podle informací serveru v oběhu na 140 tisíc Notů 7.

Několik desítek tisíc majitelů si nebezpečné přístroje navíc stále ještě nechává u sebe v zahraničí. O tom svědčí i fakt, že Samsung neustále vymýšlí nové způsoby, jak na různých světových trzích donutit lidi smartphony vrátit – buď je odstřihují od sítě operátoři, nebo jsou vadné modely prostřednictvím aktualizace rovnou proměněny v nefunkční cihly.

Galaxy Note 7

FOTO: Kim Hong-ji, Reuters

Jednoduchými počty tak lze dojít k výsledku, že různě po světě jsou v oběhu stále ještě statisíce chytrých telefonů od jihokorejského elektronického gigantu, které mají vadnou baterii.

Chytré telefony Galaxy Note 7, které zatím lidé nevrátili, představují pro Samsung velké riziko. Přinejmenším kvůli případným soudním tahanicím, pokud přístroj začne skutečně hořet. Kvůli vadnému akumulátoru totiž již došlo k několika požárům. Baterie ze sedmičky měla pravděpodobně na svědomí například shoření vozu Jeep Grand Cherokee v USA.

News 2 days ago - Samsung Galaxy Note 7 sales are exploding News Today - Samsung Galaxy Note 7 phones are exploding pic.twitter.com/gkiQ89fsby

Fotografie modelu Galaxy Note 7 po výbuchu baterie zveřejněné na Twitteru.



This is getting out of hand. #Note7 pic.twitter.com/ajaj00AbdA