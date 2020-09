Pokémon Go přestane na starších telefonech fungovat

Slavný herní hit posledních let Pokémon Go se dočká už příští měsíc velké aktualizace, která však všem uživatelům radost neudělá. Tvůrci tohoto titulu se totiž nechali slyšet, že přestanou podporovat starší chytré telefony. A to samé v bledě modrém platí pochopitelně i pro počítačové tablety.