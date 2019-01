Ondřej Pohl

Je zbytečné chodit kolem horké kaše: grafika vypadá jako z konce osmdesátých let, ale hratelnost je překvapivě dobrá.

Máte za úkol přehopsat s hnědou myší z jednoho konce úrovně na druhý a nespadnout přitom do vody pod vámi. A to je vše - jak říkám, žádná geniální hra to není, ale pobaví.

Hlavní zádrhel ovšem spočívá v tom, že ne všechny plošinky jsou tak pevné, jak se zdají být. Tedy spíše v tom, že hra používá tak málo barev, že je složité se vyznat v tom, co je bezpečná pevná zem a co ne.

Obtížnost je přiměřená a je zajímavé, jak je i přes svou jednoduchost hra chytlavá a zábavná - neustále vás bude pokoušet nutkání protlačit malou myšku až na konec a nebudete mít pokoj, dokud toho nedosáhnete.

Zajímavé je, jak vlastně tato hra spatřila světlo světa - jedná se o semestrální práci jednoho studenta informatiky - což je jedna z nejčastějších cest, jak vznikají freewarové hry.

Doufejme tedy, že i jeho další pokusy budou stejně zdařilé z hlediska hratelnosti, avšak daleko povedenější po grafické stránce.

DOWNLOAD, homepage, 0.2 MB, 3/10