Ondřej Pohl

Příhody instalatéra Maria už byly zpracovány tolikrát, že mu může málokterá, pokud vůbec nějaká, plošinovka konkurovat. A další se objevují - poslední přírůstek nese jméno Super Kario.

Jak jsem zmínil v úvodu, mělo by se jednat o jeho trojrozměrnou verzi. To je do jisté míry pravda - kamera sleduje hlavního hrdinu pořád jen z jedné strany, ale už se i trošku naklání podle směru, kterým se pohybujete. Stejně tak kostičky, po nichž skáčete, nejsou čtverce, ale krychle. Platí to i pro Maria a jeho nepřátele - všechny si můžete prohlédnout i ze stran.

Co naplat, že všechno vypadá trojrozměrně, když se neustále pohybuje pouze ve dvou rozměrech. Navíc se zdá, že ona netradiční grafika zhoršuje ovládání, ale neměl jsem výdrž zjišťovat, jestli to není jen otázka zvyku.

