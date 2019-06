E-sport je v Česku stále populárnější, konkuruje televiznímu vysílání

Popularita e-sportu neustále roste. A to nejen mezi samotnými hráči, ale také díky fanouškům, kteří zvládnou sledováním hraní her trávit podobný čas jako u televizního vysílání. Tedy v praxi klidně i několik hodin denně. Vyplývá to z průzkumu na českém trhu, který realizovala mediální společnosti Axocom.