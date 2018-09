ort, Novinky

Začalo to přitom velmi nevinně. Oba dva hráči se účastnili jednoho klání ve Fortnite, každý přitom z pohodlí svého domova.

Jenže mladík ve věku 11 let evidentně 45letého Michaela Alipertina z New Yorku porazil, což muž neunesl. Prostřednictvím chatu přímo ve hře tak začal svému sokovi vyhrožovat, že jej zabije. Tvrdil, že ho zná osobně, že ví, kam chodí do školy, a tam ho zastřelí.

Ukázka ze hry Fortnite

FOTO: archív tvůrců

Zda to byly plané výhrůžky, není v tuto chvíli jasné, rodiče mladíka nicméně nechtěli nic riskovat a okamžitě zavolali policii. Na tento podnět byl Aliperti nakonec zadržen, propuštěn byl až po několika hodinách po zaplacení kauce. Dostal nicméně navíc zákaz se ke chlapci přibližovat.

Celý spor opět rozvířil debatu o tom, jak nepřiměřené reakce mohou mezi hráči po prohraném zápase být. Ještě vhodnější je však upozornit na to, že děti by ve virtuálním světě neměly za žádných okolností sdělovat jakékoliv osobní údaje, telefonní čísla nebo dokonce adresy.

V titulu Fortnite Battle Royale se hráči převtělí do role přeživších, kteří v postapokalyptickém světě bojují o své místo pod sluncem s ostatními hráči. Vyhrává ten, kdo zůstane jako poslední stát na nohou.

Jak se nyní ukazuje, tento relativně jednoduchý koncept v kombinaci s poutavou grafikou hráče doslova uchvátil. Po celém světě hrají Fortnite desítky miliónů hráčů a podnik vydělává na mikrotransakcích v tomto titulu stovky miliónů korun každý měsíc.