David Ryneš, Novinky

Spider-Man (1982 – Atari 2600)

Nelze začít jiným titulem než tím prvním, který vyšel v roce 1982 na konzoli Atari 2600. Hra podle doby byla velice prostá. Spider-Man v ní šplhal po baráku a pomocí svých pavučinových střel zneškodňoval bomby, které tam rozmisťoval jeden z jeho úhlavních protivníků – Green Goblin.

Ukázka ze hry Spider-Man (1982)

FOTO: archív tvůrců

Mimo to chytal i zločince v oknech. Za titulem stála firma Parker Brothers, která mimo tvorbu her obstarávala také porty her z Japonska. Její největší úspěch však byl na poli stolních her, kde se proslavila zejména legendární hrou Monopoly.

Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (1994 – SNES, Sega Mega Drive a Genesis)

S úspěchem Double Dragon a Golden Axe se roztrhl pytel s bojovkami, kde hráč postupně procházel úrovněmi. Mimo Golden Axe kraloval tomuto žánru Streets of Rage. Spider-Man dostal také nejednu podobnou bojovku do vínku. Mezi ty nejznámější ale rozhodně patří právě Spider-Man and Venom: Maximum Carnage. Hráči v ní ovládali jak samotného Spider-Mana, tak neméně slavného Venoma.

Ukázka ze hry Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (1994)

FOTO: archív tvůrců

Hra se vyznačovala obří plejádou známých postav z komiksového světa, jako je Kapitán Amerika, Iron Fist, Morbius a hlavně samotný Carnage, u nás známý spíše pod Masakrem. Maximum Carnage navíc byla jednou z prvních her se Spider-Manem, která měla příběh inspirovaný komiksem a obsahovala už také příběhové animace. Titul se dočkal také pokračovaní s podtitulem Separation Anxiety. Ten už hráčům nabídl kooperační režim, proti Maximum Carnage.

Spider-Man (2000 – PlayStation, PC, N64, Dreamcast)

Spider-Man pro první PlayStation je pravděpodobně tím nejznámějším titulem s pavoučím mužem. Stálo za ním studio NeverSoft, kteří se proslavili hlavně sérií Tony Hawk´s Pro Skater a zde všem ukázali, že nejsou experty jen na skateboardové hry. Nejenom že se jednalo o první 3D hru se Spider-Manem, ale také o první hru, kde protagonista během hraní mluvil. To díky pokročilosti nových konzolí a volnému místu na disku s hrou.

Ukázka ze hry Spider-Man (2000)

FOTO: archív tvůrců

Studio NeverSoft touto hrou stanovilo novou laťku pro hry s pavoučím superhrdinou a zároveň i pro ostatní hry s komiksovými hrdiny. Nabídlo totiž už větší úrovně, ve kterých se hlavní hrdina pohyboval na pavučinách mezi budovami a likvidoval jednoho protivníka za druhým. Samozřejmě nebyl tehdy hardware natolik silný, aby si mohli dovolit mít kompletně otevřený svět. Vývojáři tak ponořili New York do silné mlhy, a pokud hráč do této mlhy spadl, tak zemřel.

Hra byla obří úspěch a prodalo se stovky tisíc kopií. Netrvalo to dlouho a fanoušci dostali hned dvě pokračování. Tím prvním byl Spider-Man 2: The Sinister Six, který vyšel pouze pro Game Boy Color, a tím druhým Spider-Man 2: Enter Electro. Druhý zmiňovaný vyšel pouze pro PlayStation. Ten si odnesl sice nadprůměrné hodnocení, ale ne natolik vysoké jako díl první. Vydavatel Activision se tak rozhodl nedělat přímé pokračování, ale spojit další díl s připravovaným filmem Sama Raimiho.

Spider-Man (2002 – PC, Xbox, PlayStation 2, GameCube a Game Boy Advance)

Když v roce 2000 režisér Bryan Singer oživil stříbrná plátna úspěšným přepracováním komiksových X-Menů do filmu, netrvalo to dlouho a fanoušci se mohli těšit na zbrusu nový film se Spider-Manem. Mimo těch animovaných vyšel poslední hraný film v roce 1978. S filmem tak logicky musela přijít i hra, jak tomu tehdy bylo.

Ukázka ze hry Spider-Man (2002)

FOTO: archív tvůrců

Ta měla základ na stavebních kamenech hry z roku 2000, ale díky opět silnějšímu hardwaru v podobě výkonnějších počítačů a nové generaci konzolí se mohli vývojáři ze studia Treyarch trochu rozšoupnout. Nejenom že hra vypadala samozřejmě líp, ale nabízela opět o něco volnější, a hlavně rozlehlejší prostředí.

Spider-Mana namluvil i jeho herec z filmu Tobey Maguire, který se stal terčem herních kritiků za slabou kvalitu namluvení pavoučího superhrdiny. Hra byla s filmem sice spojena, příběh a protivníci se však mírně lišily.

Spider-Man 2 (2004 – PC/OSX, Xbox, PlayStation 2, GameCube, Game Boy Advance, PSP, NDS a N-Cage)

Stejně jako film i hra dlouho nečekala na pokračování. Dva roky po prvním díle se hráči dočkali dílu druhého a ten přinesl mnoho vylepšeného. Tedy aspoň na konzolích. Druhý díl konečně nabídl celý Manhattan k prozkoumávání, včetně volného pohybu po městě, a to jak ve vzduchu, tak i po zemi.

Ukázka ze hry Spider-Man 2 (2004)

FOTO: archív tvůrců

Kritici i hráči si tohoto všimli a někteří považují tento díl za nejlepší hru se Spider-Manem. Verze pro počítače však nedopadla nejlépe, protože se nejednalo o pouhý port z konzolí. Hra byla notně zjednodušena, a právě toto se stalo největším terčem hráčů. Po třech letech od uvedení vyšel i díl třetí, který však nepochodil jak u hráčů, tak i u filmových fanoušků.

Ultimate Spider-Man (2005 – PC, Xbox, PlayStation 2, GameCube, NDS, Game Boy Advance)

Vedle her s filmovou licencí vyšel ale také Ultimate Spider-Man. Také od studia Treyarch, ale s hodně silnou komiksovou stylizací. Tomuto dílu se dařilo velice dobře, protože stejně jako Spider-Man 2 podle filmu nabídl otevřený svět k prozkoumávání, a hlavně byl velice věrný komiksu, včetně skvěle komiksově vyvedených příběhových filmečků.

Ukázka ze hry Ultimate Spider-Man (2005)

FOTO: archív tvůrců

Spider-Man: Web of Shadows (2008 – PC, Xbox 360, PlayStation 2 a 3, PSP, Wii, NDS)

V další generaci herních konzolí hráči dostali rovnou několik her s pavoučím superhrdinou v hlavní roli. Mezi ty nejpovedenější patří Web of Shadows, ve kterém Spider-Man bojuje proti symbiontům v zamořeném New Yorku. Hra se vyznačovala alternativními konci podle toho, jaká rozhodnutí napříč příběhem udělal.

Ukázka ze hry Spider-Man: Web of Shadows (2008)

FOTO: archív tvůrců

Podle podobného mustru dostali hráči v roce 2010 a 2011 další dvě hry, a to Shattered Dimensions a Edge of Time. První jmenovaná si odnesla pozitivní hodnocení. Hráči se ujali rovnou několika Spider-Manů v různých dimenzích a čelili hromadě ikonických záporáků. Edge of Time dopadlo bohužel hůře. Tento díl si odnesl průměrná až podprůměrná hodnocení a kritici jej označovali jako velký krok zpět proti Shattered Dimensions.

The Amazin Spider-Man (2012 – PC, Xbox 360, PlayStation 3, PS Vita, NDS, N3DS a Wii)

Po neúspěchu třetího filmového Spider-Mana to trvalo pět let, než se fanoušci dočkali restartu filmového vesmíru. Tobeyho nahradil v hlavní roli Andrew Garfield a příběh začal nanovo a stejně tomu bylo i s hrou. Hra ale nesledovala stejný děj jako film, nýbrž se odehrávala několik měsíců po tom filmovém.

Ukázka ze hry The Amazin Spider-Man (2012)

FOTO: archív tvůrců

Titul se tehdy silně inspiroval skvělou Arkhamskou sérií s konkurenčním Batmanem od vydavatele DC a bylo to jen dobře. Odnesl si nadprůměrná hodnocení a kromě lehčí obtížnosti jí nic nebylo vytýkáno. S o dva roky pozdějším druhým dílem se ale úspěch nekonal. I přes to, že druhý díl vyšel i na další generaci konzolí pro PlayStation 4 a Xbox One, tak byl silně průměrný.

Marvel´s Spider-Man (2018 – PlayStation 4)

To nás dostává do současnosti, kdy již začátkem září vyjde hodně očekávaný Marvel´s Spider-Man, a to exkluzivně pro konzoli PlayStation 4. Za ním stojí vývojáři ze studia Insomniac Games a i z našich prvních dojmů to vypadá, že zde uhodili hřebíček na hlavičku. Celé dojmy si můžete přečíst ZDE.

Ukázka ze hry Marvel´s Spider-Man

FOTO: archív tvůrců

Nový Spider-Man není totiž svázán filmovou licencí a z prvních hodin, které jsme měli šanci si zahrát, skvěle podtrhuje esenci pavoučího superhrdiny. Ten tak nabídne opět řadu ikonických záporáků a Manhattan plný různých aktivit. Hráče rozhodně potěší česká lokalizace formou textů a titulků.