Fanoušci amerického fotbalu NFL si už čerstvě mohou několik dní užívat další ročník ze série Madden NFL, tentokrát s číslovkou 18. Za ním stojí studio Tiburon z vydavatelského domu Electronic Arts a hráčům nabízejí mimo tradiční zápasy i příběhovou kampaň, která sleduje příběh hráče Devina Wada. Zároveň je to první hra ze série, která je nyní poháněna technologií Frostbite, na které běží již většina dalších titulů od EA. Madden NFL 18 vyšel na herní konzole Xbox One a PlayStation 4.

Video

Upoutávka na hru Madden 18

Jako další na paškál přijde nový Pro Evolution Soccer 2018. Tento přímý konkurent populární FIFA vyjde již 12. září a honosí se exkluzivní smlouvou s Davidem Beckhamem. Nový Pro Evolution Soccer 2018 vychází na celou plejádu platforem, a to jak na starou generaci herních konzolí (Xbox 360, PlayStation 3), tak i na novou generaci (Xbox One, PlayStation 4). Nechybí ani verze na osobní počítače.

Pouhé tři dny nato vyjde nové NHL 18. V polovině září tak přibruslí hromada novinek společně s novým hokejovým týmem Vegas Golden Knights. Samozřejmě nebude chybět ani upravená hratelnost, která má být opět o něco rychlejší a dynamičtější, díky novým vychytávkám a rychlým střelám. NHL 18 vychází 15. září na herní konzole Xbox One a PlayStation 4. Součástí budou české titulky i česká extraliga.

Ukázka ze hry NHL 18

FOTO: archív tvůrců

Devatenáctého září změří své síly dva basketbaloví rivalové. NBA 2K18 od vydavatele Take-Two Interactive a NBA Live 18 od Electronic Arts. Hráči obou titulů se mohou těšit na téměř fotorealistické zpracování, které u prvně jmenovaného titulu je skutečně na perfektní úrovni. NBA 2K18 navíc zavítá jak na starou generací herních konzolí (Xbox 360, PlayStation 3), novou generaci (Xbox One, PlayStation 4), osobní počítače, tak dokonce i na Nintendo Switch. NBA Live 18 se podívá pouze na herní konzole Xbox One a PlayStation 4.

Video

Upoutávka na hru NBA Live 18

Koncem září, a to konkrétně 29., si udělají volno všichni fanoušci herní série FIFA. Její osmnáctý ročník totiž v tento den vyjde. Do ní se navíc vrací fotbalový klub AC Sparta Praha, a to i s českou lokalizací formou textů a titulků. FIFA 18 vyjde jak na starou generací herních konzolí (Xbox 360, PlayStation 3), novou generaci (Xbox One, PlayStation 4), osobní počítače, tak také i na Nintendo Switch.

Ukázka ze hry FIFA 18

FOTO: archív tvůrců

Poté si přijdou na své fanoušci wrestlingu. 17. října totiž vyjde WWE 2K18, ve kterém se hráči zhostí role bláznivých wrestlerů a budou o sebe přerážet všechny možné předměty, které se najdou jak v ringu, tak i mimo něj. WWE 2K18 vyjde na Xbox One, PlayStation 4 a Nintendo Switch.

Během listopadu vyjde populární Football Manager 2018 a koncem roku velký přídavek pro adrenalinové zimní sporty ve hře Steep s podtitulem Road to the Olympics. Chybět nesmí ani závodní titul. 22. září přijedou na osobní počítače a herní konzole Xbox One a PlayStation 4 okruhové závody v Project Cars 2.

Ukázka ze hry Project Cars 2

FOTO: archív tvůrců

Chvíli poté, konkrétně 3. října, si majitelé osobních počítačů a herní konzole Xbox One užijí novou Forzu Motorsport 7. Zhruba měsíc na to vyjde akčnější a odlehčený Need for Speed Payback. Ten se přiřítí 10. listopadu na osobní počítače a herní konzole Xbox One a PlayStation 4.