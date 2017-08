Oblíbená karetní hra Gwent ze světa Zaklínače se dočká příběhové kampaně s podtitulem Thronebreaker. Ta dorazí do Gwentu ještě v tomto roce a společně s ní dorazí i nové karty. Mezi jedno z největších oznámení ale určitě patří návrat legendární série Age of Empires. Série se totiž dočká konečně plnohodnotného čtvrtého dílu, za kterým stojí vývojáři z Relic Entertainment. Ty mohou hráči znát například díky strategiím ze světa Warhammer 40k nebo Company of Heroes.

Video

Upoutávka na kampaň Thronebreaker do hry Gwent

Zdroj: CD Projekt

Video

Oznámení Age of Empires IV

Zdroj: Relic Entertainment

Velkému zájmu se těšily i hry z našich luhů a hájů. Ocenění nejlepší PC hra veletrhu si totiž odneslo hodně očekávané a ambiciózní RPG ze středověku – Kingdom Come: Deliverance. To bylo na veletrhu v hratelné podobě a připomenulo se i novou ukázkou. Další hrou, která vzniká u nás a návštěvníci ji chválili, je Beat Saber. Rytmická hra pro virtuální realitu, kde musí hráči do rytmu sekat světelnými meči.

Ukázka ze hry Kingdom Come: Deliverance

FOTO: archív tvůrců

Video

Upoutávka na hru Beat Saber

Zdroj: Hyperbolic Magnetism

Do on-line titulu Overwatch [celá zpráva] přibude nová mapa Junkertown, a tak ji vývojáři z Blizzardu představili vtipným videem s Junkerem a Roadhogem v hlavních rolích. Samozřejmě nesmělo chybět ani pokračování Destiny [celá zpráva], které vyjde na konzolích již 6. září. K této příležitosti byl představen i poslední velký trailer k vydání této hodně očekávané hry.

Video

Filmeček Junkertown ke hře Overwatch

Zdroj: Blizzard Entertainment

Video

Upoutávka na hru Destiny 2

Zdroj: Bungie

Válečné hry v Evropě vzkvétají a mezi nejpopulárnější patří on-line akce World of Tanks [celá zpráva]. Mimo oznámení vylepšené verze pro nový Xbox se ale vývojáři z Wargamingu rozhodli pro propagaci titulu spojením s hudební kapelou Sabaton. Další novinkou, kterou Gamescom přinesl, je hezky vypadající hra s názvem Biomutant. Ta se bude odehrávat v otevřeném světě plném mutací a roztodivných stvoření.

Video

Primo Victoria k World of Tanks

Zdroj: Wargaming

Video

Upoutávka na hru Biomutant

Zdroj: THQ Nordic

Chybět nesměly ani velké podzimní tituly. Akční Star Wars Battlefront 2 konečně ukázalo pořádné vesmírné bitvy. Ty vypadají velkolepě a společně s příběhovou kampaní to vypadá, že jsou vývojáři na správné cestě k napravení chyb z předešlého dílu. Skvělou ukázku dalšího dílu ze série Assassins Creed s podtitulem Origins přinesl s sebou vydavatel Ubisoft.

Video

Upoutávka na vesmírné bitvy ve Star Wars Battlefront 2

Zdroj: DICE

Video

Upoutávka na hru Assassins Creed: Origins

Zdroj: Ubisoft