Po rozsáhlé úvodní části, která byla o nové konzoli zvané Xbox One X, přišly na řadu konečně hry. Jako první nesměl chybět nový díl závodů Forza. Po minulém díle Horizon 3 přišel na řadu sedmý díl Motorsportu a opět vypadá nádherně. Letošní Gran Turismo Sport bude mít co dohánět.

Reklama na konzoli Xbox One X

Upoutávka na hru Forza Motorsport 7

Hráči se také konečně dočkali data vydání hodně očekávané hopsačky Cuphead. Ta konečně vyjde 29. září. Překvapením konference bylo oznámení druhého dílu nádherné hry Ori, tentokrát s podtitulem And the Will of the Wisps.

Upoutávka na hru Cuphead

Upoutávka na hru Ori and the Will of the Wisps

Sedmého prosince se hráči budou moci ponořit do třetího dílu Crackdown, který v ukázce vtipně představil herec Terry Crews. Nesmíme opomenout ani třetí pokračování herní série Metro, která je na motivy stejnojmenné knížky. Nyní to ale vypadá, že protagonista se bude pohybovat hlavně mimo tunely Metra a hra tak nabídne velký a rozlehlý svět zpustošený radioaktivitou.

Upoutávka na hru Crackdown 3

Upoutávka na hru Metro Exodus

Také se vyplnily dlouhotrvající spekulace o pokračování adventury Life is Strange a další díl s podtitulem Before the Storm byl odhalen právě na konferenci Xboxu. Dále byla představena Xbox verze aktuálně populární on-line řežby Battlegrounds.

Upoutávka na hru Life is Strange

Upoutávka na hru PlayerUnknowns Battlegrounds

Mezi větší překvapení patřilo odhalení nového dílu Assassin’s Creed Origins. Ten si vydavatel Ubisoft nenechal pouze na svou konferenci, která se teprve chystá, ale ukázku propůjčil rovnou Xboxu. Jak bylo na konferenci EA avizováno, objevila se zde dlouhá ukázka z titulu Anthem. A ten vypadá velice ambiciózně.

Upoutávka na hru Assassins Creed Origins

Ukázka ze hry Anthem

Co se týká her, byla jich konference Xboxu plná. Bohužel se však potvrdilo, že tato platforma neoplývá velkou řadou exkluzivních her, a tak si většinu půjde zahrát i na konkurenčním PlayStationu 4 či na osobních počítačích. Musíme ale uznat, že po nemastné a neslané konferenci Electronic Arts to byla rozhodně ta lepší.

Ukázka ze hry Forza Motorsport 7

FOTO: archív tvůrců