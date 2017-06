Druhý díl Injustice se odehrává pět let po událostech z prvního dílu. V něm se musely spojit postavy jak ze Země 1, tak i z její paralelní verze číslo 2. Superman totiž tragicky přišel o svou lásku Lois Lane, která čekala jeho dítě, a vydal se tak na cestu jak za odplatou, tak i za skutečným koncem zločinu. Pochopil však, že mírumilovně to nepůjde, a byl schopný jít přes mrtvoly.

Ukázka ze hry Injustice 2

Tomu ale zabránil Batman se svou skupinou, Supermanovu nadvládu ukončili a jeho samotného dostali za mříže. Bohužel klid na Zemi 2 netrval dlouho. Nejdříve se vytvořil nový spolek superpadouchů zvaný The Society, kterému velí gorila Grodd a zároveň k planetě přicestoval sběratel světů a informací – Braniac. Hrdinové se tak musí opět spojit, a to i s padouchy, protože tady i jim jde o krk. Kdyby Brainiac zvítězil, tak Země bude zničena, včetně jich samotných.

Během příběhové kampaně si tak hráči osahají většinu hratelných postav, které titul nabízí, včetně i nově příchozích, kteří v prvním díle nebyli. Samozřejmě nechybí Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, nebo Green Lantern. Své nyní řekne například Robin, Black Canary, Blue Beetle, Dr. Fate, Firestorm, nebo Supergirl. Celkem je ve hře 28 postav a další přibydou časem, díky placeným balíčkům.

Už se perou!

Soubojový systém je skoro totožný s posledními díly Mortal Kombatu, nebo hlavně prvním dílem Injustice. Stejně jako v ostatních bojovkách posledních let se hráči snaží nedovolit svému protivníku udělat ani jeden pohyb. Musí tak řetězit jednotlivá komba do sebe s takovou přesností, že nesmí dát druhé straně ani vteřinové okno na reakci.

Ukázka ze hry Injustice 2

Ovládnout to však na tuhle úroveň chce desítky hodin tréninku. Ostatním hráčům stačí naučit se speciální komba a různé chvaty za své oblíbené postavy, aby si mohli vyměňovat jednu sadu ran za druhou.

Tyto komba lze buďto posílit pomocí supermetru, který se postupně nabíjí, nebo ho nechat nabít úplně a následně spustit speciální kombo. Právě toto patřilo k tomu nejefektivnějšímu z prvního dílu a vývojáři si s těmito útoky dali opět pořádně záležet.

Ukázka ze hry Injustice 2

Batman například vytáhne protivníka do vzduchu pomocí balónu, aby následně rozstřílel jeho letoun Batwing. Rychlík Flash svého protivníka chytne a díky superrychlosti proběhne rovnou několik časových období, během kterých dá nepříteli pořádnou čočku.

Ztřeštěná Harley Quinn použije své zběsilé hyeny a robotický Cyborg použije portál na jinou planetu. Každý hrdina má svůj speciální útok a je radost se na ně dívat. Nesmí je však protivník vyblokovat, protože vyvoláním tohoto útoku hráč vyplýtvá celý supermetr.

Všude samé bedničky

Mezi tu největší novinku druhého dílu patří rozhodně možnost měnit výbavu hrdinů. Svým konáním v kampani a následně ostatních režimech hráč získává různé druhy virtuální měny a krabičky, které za tyto virtuální peníze lze pořizovat.

Ukázka ze hry Injustice 2

V nich se ukrývá právě výbava na hrdiny, která ovlivňuje jak jejich podobu, tak i jednotlivé atributy, jako je síla, obrana, životy apod. Samozřejmě je výbava rozdělena na několik typů vzácnosti a podle toho se odvíjejí jejich kvalita a bonusy, které postavy získají.

Samozřejmě i zde lze utratit skutečné peníze, ale naštěstí pouze za kosmetické prvky a prémiové hrdiny. Nemůže se tak stát, že by jeden hráč ve hře utratil desítky tisíc korun a následně byl lepší než hráči, kteří do výbavy neinvestovali ani korunu.

Ukázka ze hry Injustice 2

Co se ale stát může, že hráč dostane pořádně na budku od toho, který má hromadu volného času a zároveň štěstí při otevírání bedniček s výbavou. Hráči, kteří chtějí hrát férově nebo nevyužívat bonusů výbavy, mají možnost vypnout si tato vylepšení. Má to však jeden háček, a to ten, že s tímto musí souhlasit i protivník.

Hráči, co to myslí s Injustice 2 vážně a rovnou se vrhnou do kompetitivního režimu, se však těchto věcí bát nemusejí. V tomto režimu jsou totiž všechny tyto bonusy vypnuté, a záleží tak pouze na dovednostech hráče, a nikoli na jeho výbavě.

Všude je co dělat

Stejně jako i dnes lze stále co dělat v Mortal Kombat X – díky výzvám frakcí i tak trochu podobný systém přivítal do Injustice 2. V něm se sice hráči nepřipojují k určité frakci, ale plní různé úkoly v Multivesmíru. Za ně je následně odměňován jak virtuální měnou, tak i výbavou pro své hrdiny.

Ukázka ze hry Injustice 2

Tyto úkoly navíc jednou za čas rozšíří i limitované akce. Minulý týden tak byla možnost získat výbavu pro Wonder Woman v designu té filmové, v rámci uvedení stejnojmenného filmu do kin. Totéž se dá očekávat, až půjde na podzim do kin Liga Spravedlnosti. Mimo tento režim dále hra nabízí klasický versus mód, on-line mód rozdělený jak na kompetitivní, tak i jen pro zábavu.

Nejhezčí bojovka pod sluncem

První díl Injustice nepatřil k zrovna nejhezčím hrám. Modely postav, obličejové animace a také efekty byly tou největší slabinou prvního dílu. S desátým Mortal Kombatem však vývojáři hráčům dokázali, že umí udělat jak skvělou bojovku, tak hlavně hezkou, a v Injustice 2 se předčili.

Ukázka ze hry Injustice 2

Obličeje jsou perfektně nasnímané a rozpohybované. Rozhodně jsou na takové úrovni, kterou mají mnohem nákladnější vlajkové lodě jednotlivých herních vydavatelství. Do toho jednotlivé úrovně mají perfektní design a hromadu aktivních prvků, které se postupně ničí a reagují na souboj komiksových velikánů. Na bojovku je tak technická stránka až nevídaně kvalitní.

Liga Spravedlnosti je zpět!

Injustice 2 je narvaná obsahem k prasknutí. Oproti minulému dílu nabízí ještě více možností, jak lehce utopit v této bojovce desítky hodin. Vývojářům z NetherRealm se podařilo na výbornou zužitkovat zkušenosti z vývoje jak prvního dílu Injustice, tak i desátého Mortal Kombatu.

Ukázka ze hry Injustice 2

Nebýt otravných mikrotransakcí a oproti prvnímu dílu trochu horší příběhové kampani, tak bych ani vteřinu neváhal s plným hodnocením. I přes tyhle výtky se ale může druhý díl Injustice postavit vedle desátého Mortal Kombatu jakožto jedna z nejlepších bojovek dnešní doby.

Injustice 2 vyšlo pro herní konzole Xbox One a PlayStation 4.

HODNOCENÍ: 9/10