Hráč coby Morgan Yu se probouzí ve svém pokoji. To, jestli bude hrát za ženu, či muže si vybere na začátku hry. Následně se přesouvá do společnosti TranStar na řadu testů. Už od začátku je ale na všem cosi podivného. Vyvrcholí to v momentě, kdy na vědce, jenž podrobuje Morgana testům, zaútočí malá potvora zvaná Mimik, která se nejdříve schovávala v podobě hrnku na kávu.

Tím úvodní sekvence končí a hráč se znovu probouzí ve svém pokoji, ale vše je jinak. Netrvá to dlouho a přichází moment, kdy hráč zjistí, že se nachází na vesmírné stanici Talos-1, která je na orbitě planety Země. Hráč musí nejen zjistit, jak se z ní dostat, ale i najít původní posádku, nebo to, co z ní zbylo. Na stanici se totiž nachází nikoliv pouze Mimici, ale i jiné typy mimozemšťanů zvaní Typhoni.

Jednoduchá zápletka bere okamžitě za své a začne se prohlubovat. Tomu hlavně dopomáhají skvělé audio i video záznamy, které hráč postupně nachází, včetně skvěle napsaných e-mailů a jiných zápisků. Pokud tak hráč chce více poznávat historii společnosti, osoby ze stanice, či zjišťovat více o událostech na ní, tak může. I bez toho ale příběh funguje dobře, ale je mnohem plošší.

V čem ale Prey naprosto exceluje je hratelnost. Je to totiž mix prvků z her, jako je Bioshock, nebo Dishonored a jedná se tak spíše o pomalejší akci z pohledu vlastních očí. Morgan totiž disponuje několika stromy dovedností, které si pomocí tzv. Neuromódů odemyká. Zákrok to musí být celkem bolestivý, protože tyto schopnosti a dovednosti si zpřístupňuje bodnutím injekce do mozku skrze oko.

Zprvu si Morgan může osvojit takové dovednosti jako je efektivnější uzdravování, lepší vědomost k hackování strojů, či k jejich opravě. Na výrobu zbraní a lepší práci s materiály nevyjímaje. Po určité době se však začne učit i schopnosti mimozemské. Ty si však nejdříve musí zpřístupnit k odemčení skrze skenování mimozemšťanů pomocí speciálního předmětu zvaného Psychoscope.

Následně si tak bude moci osvojit schopnost Mimiků na vtělení se do předmětu. Jako první si však odemkne zpomalení času. Dále si lze pořídit skvělé vytažení protivníků do vzduchu, kde se zastaví a zůstanou chvíli odkryti. Na škodu nepřijdou ani různé druhy kinetického výbuchu, včetně odolností vůči různým typům útoků.

Morgan se ale nebrání pouze těmito schopnostmi. Hned na začátku mu do vínku přijde klíč, kterým se může ohánět. Následně se mu arzenál rozroste například o pistoli, brokovnici, nebo tzv. Gloo kanón, který střílí rychletvrdnoucí pěnu. Tím nejen, že může mimozemšťani znehybnit, ale také si dělat cestu na místa, kam by se normálně nedostal. V pozdější fázi řekne i své energetická zbraň Q-Beam.

Užitečné jsou i různé druhy granátů, včetně těch, co vše v okolí vcucnou a následně po sobě zanechají již z recyklovaný materiál. Materiál totiž patří také k důležitým prvkům hratelnosti. Morgan totiž u speciálních stanic může nalezené předměty také přeměnit na materiál a následně z něj vytvářet lékárny, munici, či jiné pro přežití na stanici důležité věci.

Prey se díky skvělému designu vesmírné stanice a kombinací těchto schopností řadí do žánru tzv. imerzivních simulátorů. Mezi ně například patří i série Deus Ex, či geniální Thief, ale hlavně nejsilnější vliv měl právě System Shock. Do uzavřených místností, či prostor se tak lze dostat rovnou několika způsoby a je jen čistě na hráči, jak to udělá.

Může se převtělit do hrnečku a dostat se dál skrze úzkou štěrbinu, nebo hledat okolo například šachtu a přes ní se dostat na požadované místo. Úrovně jsou navrženy tak, aby hráč měl vždy několik možností, jak se dostat k cíli.

Na čem si dali vývojáři dvakrát záležet, tak to na technické stránce. Jejich loňský Dishonored 2 totiž při vydání trpěl špatnou optimalizací na osobních počítačích. Prey nyní pohání CryEngine, který mohou hráči znát ze série Crysis, či z připravované české hry Kingdom Come: Deliverance. Soustředěním se na počítačovou verzi, tak docílili perfektního chodu i na slabších sestavách.

Dále engine vývojáři nepoužívají k simulaci fotorealistické grafiky, ale pro jejich tradiční, stylizovanější vzhled. Svůj styl zde nezapřou, a hlavně lidské postavy mi nejvíce připomínali sérii Dishonored. V běhu však hra vypadá dobře.

Opomenout nesmím ani skvělý hudební doprovod za kterým stojí geniální Mick Gordon. Ten dostal minulý rok rovnou několik ocenění za hudbu k novému dílu Dooma. Kytarové brnkání ve stavu bez tíže, či atmosféru utužující podmanivé ambienty při zkoumání stanice Talos-1 fungují na jedničku s hvězdičkou.

Prey nabízí perfektní koktejl několika her do jednoho celistvého a sakra dobrého drinku. Nejvíce působí jako spirituální následovník série System Shock, ale přitom stojí pevně na vlastních nohách. Vývojáři z Arkane tak po výborném Dishonored 2 dokazují, že perfektní design úrovní a skloubení herních mechanik jim jde skvěle.

Dobrodružství na stanici Talon-1 se musí jednoduše prožít. Pro fanoušky pomalejších sci-fi akcí je nové Prey povinností, a to i přes ne moc originální hlavní příběhovou linku. Ta totiž nabízí také ne moc vídaný přesah. Navíc toto umocňuje v kombinaci s rovnou několika konci, které hra obsahuje.

Prey vyšlo pro osobní počítače a herní konzole Xbox One a PlayStation 4.

HODNOCENÍ: 9/10