Výroba Wii U měla být podle informací britského serveru Eurogamer ukončena již v loňském roce, jak Novinky.cz informovaly již dříve. [celá zpráva]

To ale společnost Nintendo tehdy nepotvrdila. Server Tweak Town však nyní upozornil na to, že s příchodem února se výrobní pásy již zcela zastavily. To samozřejmě neznamená, že by okamžitě všechny televizní konzole zmizely z prodeje. Starší model od Nintenda se bude doprodávat pravděpodobně ještě několik dlouhých měsíců.

Stále v prodeji

Podle nákupního rádce Zboží.cz mají konzoli Wii aktuálně v nabídce bezmála dvě desítky tuzemských obchodníků. Ceny startují na 7 285 Kč.

Nintendo Wii U

FOTO: archív výrobce

Samotná konzole Wii U se vzhledem příliš neliší od svého předchůdce, malá bílá krabička se jednoduše připojí k televizoru. Největšího vylepšení se dočkal bezdrátový ovladač, který se nazývá Wii U GamePad.

Ten je totiž vybaven vlastním dotykovým displejem, který je používán i při hraní na televizi. Zároveň ale u některých her může být využit nezávisle na TV obrazovce, například na cestách. Ovladač je vybaven vestavěnou kamerou, mikrofonem i stylusem (speciálním perem) pro přesnější ovládání dotykové plochy.

Budoucnost = Switch

Zájem Nintenda – a nutno podotknout, že také samotných herních vývojářů – se tak v nadcházejících měsících bude ubírat především k novince zvané Switch. Ta se začne prodávat 3. března za cenu okolo 8600 Kč.

Video

Nintendo Switch

Zdroj: archív výrobce

Switch se dá do češtiny přeložit jako Přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí. V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou.

Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce