Ve spojitosti s Nintendem patrně každého napadne hra Pokémon Go. Zástupci japonského elektronického gigantu se však již dříve nechali slyšet, že zmiňovaný titul má na zisk naprosto minimální vliv.

Za vývojem titulu Pokémon Go totiž stojí vývojářské studio Niantic, které získalo licenci od společnosti Nintendo. Jakým dílem se oba podniky o zisk ze hry dělí, bylo doposud tajemstvím. Zástupci japonského herního gigantu však již dříve naznačili, že jejich podíl rozhodně není dominantní, spíše výrazně minoritní.

Byla to právě hra Pokémon Go, která však v minulém roce opět odstartovala celkový zájem o japonské příšerky, ty se obrovské popularitě těšily již před dvěma dekádami. Velký úspěch tak slavily především další tituly s totožnou tématikou, jež pochází z produkce Nintenda – například Pokémon Sun a Pokémon Moon.

Japonský herní gigant se nechal slyšet, že jen těchto dvou titulů pro kapesní konzoli 3DS se prodalo více než 14,7 miliónu kopií. A to je obrovský úspěch.

Nová konzole



Zástupci podniku navíc věří, že se jim bude dařit i nadále. Už za necelé dva měsíce se totiž chystají uvést na pulty obchodů revoluční konzoli Switch. Název se dá do češtiny přeložit jako Přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí.

V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Her by mělo být k dispozici v době vydání více než dostatek. Už nyní přislíbila vývoj vlastních titulů pro Switch například studia Bethesda, Codemasters, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, SEGA Games, Take-Two Interactive Software či Ubisoft. Seznam partnerů je daleko delší. [celá zpráva]