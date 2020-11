PlayStation 4 ještě nekončí, Sony s ním počítá minimálně do roku 2022

„Pro nás zůstane komunita okolo PS4 nesmírně důležitá, a to minimálně do roku 2022,“ prohlásil šéf zábavní divize. I když to může podle vyprodaných obchodů vypadat, že všichni hráči houfně přechází na PS5, není to podle něj pravda. Očekává naopak, že klíčová bude platforma PS4 i v následujících letech.