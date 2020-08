Co dělat s politým počítačem či mobilem

To nejdůležitější je dané zařízení okamžitě vypnout, případně se jej nepokoušet zapínat, aby nedošlo ke zkratu. Platí to i ve chvíli, kdy si myslíte, že veškerá voda v útrobách přístroje již vyschnula. Jednotlivé součástky jsou totiž zpravidla zoxidované a zanesené nečistotami, které se do přístroje dostaly společně s vodou.