Chrome OS bývá často používán u levnějších notebooků, a to z pochopitelných důvodů. Jednak výrobci nemusejí platit za licenci, což zbytečně zvyšuje celkovou pořizovací cenu laptopu, a navíc je ve srovnání s Windows systém od Googlu značně jednodušší.

Díky tomu může svižně pracovat i na pomalejších a logicky také levnějších součástkách. Navíc notebooky s Chrome OS nabídnou zpravidla také nižší spotřebu – vydrží tedy déle pracovat na baterii – a velmi tichý provoz, protože si vystačí s pasivním chlazením.

Právě kvůli zmiňovaným přednostem se Google rozhodl Chrome OS použít také u svého tabletu, byť podobným zařízením zpravidla vévodí operační systém Android. Platforma Chrome Os je nicméně pro práci vhodnější.

A na práci se novinka hodí perfektně. Velmi výkonný tablet je totiž možné doplnit speciálním krytem, který má v sobě integrovanou klávesnici, pak stroj dokáže konkurovat také notebookům. Mimochodem ve výbavě nechybí ani stylus zvaný Google Pen.

V útrobách zařízení se ukrývá procesor Intel, který má k dispozici až 16 GB operační paměti a až 256GB úložný prostor. V základu nicméně bude tablet nabízet 4GB operační paměť a 32GB úložiště. To vše se podařilo vtěsnat do těla s tloušťkou sedm milimetrů. Pro úplnost dodejme, že akumulátor by měl nabídnout výdrž až deset hodin.

Dotyková obrazovka staví na technologii LTPS a nabízí úhlopříčku 12,3 palce, jemnost 293 PPI a poměr stran 3 : 2. Rozlišení je tedy 3000 x 2000 pixelů. Zástupci společnosti Google se na akci pochlubili také tím, že novinka nabízí speciální technologii pro rozsvícení velkého množství pixelů najednou, aby byl vizuální zážitek z obrazovky co nejlepší.

Výhodou mají být i dva stereofonní reproduktory, které jsou velmi hlasité, neboť směřují přímo k uživateli. Samozřejmostí jsou dva fotoaparáty, jeden vepředu, druhý vzadu.

Otazník zatím visí nad dostupností a cenou novinky pro tuzemský trh.

