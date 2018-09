mif, Novinky

Veletrh IFA odstartoval už v polovině minulého týdne a navštívit jej lidé budou moci až do středy. Už nyní nicméně organizátoři předvídají, že návštěvnost bude rekordní. A to samé platí o představených novinkách.

Svoje stěžejní produkty, které se zpravidla objeví na pultech obchodů letos před Vánocemi, totiž v Berlíně odhalila drtivá většina velkých výrobců. Na akci nechyběly společnosti Acer, Asus, Lenovo, Bang & Olufsen, Panasonic, Bosch, Siemens, Samsung, Philips, Sony, ZTE, Sharp či například Haier.

Zacíleno na hráče

Letošní ročník byl svým způsobem specifický. Velká část výrobců totiž vsadila na novinky, které cílí především na hráče. Vedle honby za co nejvyšším výkonem se podniky snažily prostřednictvím nových technologií především vtáhnout hráče více do děje jednotlivých titulů.

Využívaly k tomu speciální křesla, zakřivené monitory i sluchátka s prostorovým zvukem. O lepší zážitky z hraní se snaží samozřejmě i počítačové sestavy, a to především prostřednictvím nových grafických karet s technologií ray tracing, které představila společnost Nvidia krátce před veletrhem.

O herní stroje nebyla nouze.

Díky technologii ray tracing nabídnou nové hry neskutečně realistické vykreslování všech detailů. Tzv. RT jádra totiž dovolují vypočítat přesné stíny, odrazy a lomy světla podle konkrétních materiálů a samotné scény. Právě technologie využití ray tracing má podle zástupců společnosti Nvidia představovat největší skok ve vývoji grafických karet od roku 2006, kdy byly představeny první karty s CUDA jádry.

Ještě v letošním roce se objeví až deset her, které budou realistickou grafiku nabízet. Další budou postupně přibývat, implementace nové technologie by totiž podle zástupců společnosti Nvidia měla být velmi jednoduchá i v případě titulů, které jsou již k dostání na pultech obchodů.

Acer Predator Thronos: křeslo ukrývající počítač

Predator Thronos vypadá už na první pohled velmi futuristicky, celá konstrukce se totiž pne až do výšky 1,5 metru a kovová konstrukce vede přes hlavu uživatele až přímo před něj. Právě v této části jsou uchyceny tři 27palcové displeje, které jsou nedílnou součástí křesla.

Uvnitř něj se pak má ukrývat velmi výkonný počítač, který bude stačit i na ty nejnovější hry ve vysokém rozlišení. Přesné parametry herního stroje však zástupci společnosti na veletrhu neprozradili.

Acer Predator Thronos

Jisté je nicméně to, že křeslo má fungovat v podstatě jako celé herní doupě. Výrobce si od tohoto konceptu slibuje, že se mu podaří vtáhnout hráče lépe do hry, ergonomicky tvarovaný sedák totiž dovede přenést některé zážitky ze hry do skutečného světa.

Například když někdo nabourá ve virtuálním světě automobilem, Predator Thronos nasimuluje nárazy pomocí vibrací. Křeslo se navíc bude schopné díky mohutným vzpěrám naklonit až do úhlu 140°.

Dostupnost a cena: Kdy se začne zajímavá novinka od společnosti Acer prodávat, není zatím jasné. Lze nicméně očekávat cenovku pohybující se v řádech několika stovek tisíc korun, byť to zatím výrobce oficiálně nepotvrdil.

HP Omen Game Stream: pomalé mobily promění v rychlé

Omen Game Stream je utilita, která dovoluje využít výkon herních počítačů od společnosti HP i pro další zařízení s operačním systémem Windows 10. V praxi je tak možné hrát například na pomalém počítači u televizoru plynule hry, které by jinak nešly skoro ani spustit.

Ilustrační foto

Všechen výpočetní výkon totiž zajistí právě výkonný herní počítač nebo notebook řady Omen a druhý stroj funguje v podstatě jen jako zobrazovací zařízení, ke kterému data doputují přes domácí síť.

Díky tomu stačí mít v domácnosti jeden výkonný počítač, ale užívat si herní radovánky je pak možné i s dalšími zařízeními, které tolik výkonu nenabízí.

Tvůrci však nyní potvrdili, že pracují na stejné technologii využitelné u chytrých telefonů s Androidem.

V praxi by tak lidé mohli hrát výkonnostně velmi náročné hry s propracovanou grafikou i na pomalých telefonech za pár tisíc. Technologie by měla být přitom využitelná například i na tabletech nebo televizních systémech, které staví na Androidu.

Dostupnost a cena: Aplikace bude pro chytré telefony k dispozici zadarmo, lidé však budou muset vlastnit výkonný počítač od HP s programem Omen Game Stream, který zajistí potřebný výkon. A dále pak mít doma dostatečně spolehlivou a rychlou síť.

Samsung C27JG5: zakřivený pohled na svět

Novinka od společnosti Samsung nabízí rozlišení WQHD, tedy 2560 x 1440 obrazových bodů. Alespoň v rychlosti připomeňme, že standard 2K nabízí čtyřikrát vyšší rozlišení než v případě HD. Obrazovka typu VA se dále chlubí kontrastním poměrem 3000:1 či vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz, kterou ocení především hráči.

Samsung C27JG5

Zakřivení s poloměrem oblouku 1800 mm podle výrobce minimalizuje únavu očí tím, že redukuje změny ve vzdálenosti, na niž musí oči uživatele ostřit. Díky tvaru obrazovky má uživatel u displeje pocit, jako by jím byl skutečně obklopen.

Monitor Samsung C27JG5 zaujme na první pohled svým povedeným vzhledem. Zakřivená 27palcová obrazovka má totiž velmi tenké rámečky a samotný panel je doplněn o stříbrný, do stran rozkročený podstavec.

Režimy určené pro hraní her a sledování filmů automaticky optimalizují úroveň gama a zobrazení černé, kontrast, ostrost a sytost pro všechny žánry her a filmů. Uživatelé mohou také okamžitě a snadno během hry zkontrolovat a upravit nastavení nejdůležitějších parametrů obrazu pomocí ovládacího menu OSD s uživatelským rozhraním v herním stylu.

Dostupnost a cena: Prodávat se monitor Samsung C27JG5 začne v průběhu září, někteří prodejci jej nicméně v rámci předobjednávky nabízejí již nyní. Cena novinky byla stanovena na 8900 Kč.

Xiaomi Game Keyboard: rozezná 33 stisků najednou

Při opravdu rychlých herních akcích se často stává, že hráči velmi zběsile buší do klávesnice ve snaze co nejrychleji zareagovat na nějakou situaci. V takových případech se pak může stát, že jednu klávesu stiskávají ještě ve chvíli, kdy ta předchozí není ještě v aktivní poloze.

Xiaomi Game Keyboard

Právě proto přichází Xiaomi Game Keyboard s technologií schopnou rozeznat až 33 stisků najednou. Tato cifra je s ohledem na počet prstů naddimenzovaná, ale na druhou stranu se díky ní ani při zběsilém herním tempu nestane, že klávesnice nějaký stisk omylem nezaregistruje.

Model Game Keyboard obsahuje 104 kláves se zdvihem 3 mm. Všechny jsou přitom vsazeny do hliníkové základny, která působí velmi luxusním dojmem. Podle výrobce by měla být celá klávesnice právě díky použití hliníku velmi odolná, a to navzdory spodní plastové straně.

Výhodou této klávesnice by měla být mimo jiné i velmi slušná ergonomie. Kromě vyklápěcích nožiček totiž Game Keyboard nabídne také speciální vyměnitelné patky z gumy, prostřednictvím kterých bude možné upravovat náklon klávesnice. Patky by měly být součástí balení a budou se dodávat ve dvou různých velikostech.

Dostupnost a cena: Game Keyboard se již prodává v domovské Číně za částku okolo 1300 Kč. Kdy přesně se dostane na evropský trh, však zatím není zřejmé.

Asus ROG Zephyrus S: nejtenčí herní notebook

Společnost Asus se pochlubila novým notebookem ROG Zephyrus S, který by měl být podle výrobce vůbec tím nejtenčím herním laptopem na světě.

Novinka není takový drobeček, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde o 15,6palcový notebook s hmotností přesahující dva kilogramy. Nicméně na poměry herních laptopů jsou to opravdu výborné hodnoty a díky tloušťce 14,95 mm byste tenčí herní notebook hledali na pultech obchodů pravděpodobně marně.

V útrobách tohoto stroje se ukrývá výkonný procesor Intel Core i7-8750H. Na výběr je ve dvou různých provedeních, která se liší především použitou grafickou kartou. Stroj bude moci běžet až s 24 GB operační paměti, přičemž 8 GB je integrováno přímo na desce. SSD jednotka může pak dosahovat kapacity 256 GB, 512 GB nebo 1 TB.

Levnější varianta nabídne NVIDIA GeForce GTX 1060, výkonnější a pochopitelně dražší pak Nvidia GeForce GTX 1070 v edici MaxQ. Právě díky technologii MaxQ se podařilo dosáhnout tak kompaktních rozměrů. Tyto grafické karty totiž nabízejí velmi podobný výkon jako plnohodnotné grafiky stejné řady, ale jsou citelně kompaktnější a neprodukují tolik tepla. A díky tomu jsou pochopitelně tenčí a lehčí i samotné notebooky.

Na hraní ve Full HD rozlišení má tedy novinka výkonu více než dost.