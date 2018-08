mif, Novinky

Celý koncept herních televizorů se jmenuje Nvidia BFGD, právě tento známý výrobce grafických karet za ním stojí a jako první jej představil světu. Vyrábět obří herní panely nicméně už na veletrhu CES přislíbilo hned několik společností, například Acer či HP.

Všechny modely přitom podle původních plánů mají vycházet z jednoho návrhu. Místo více displejů budou hráči využívat jednu obří obrazovku, jejíž součástí bude integrovaná televizní konzole.

Velká obrazovka a HDR obraz

Po technické stránce tedy budou nicméně nové stroje shodné, nabídnou 65palcovou úhlopříčku (165 cm), 4K rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Právě poslední zmiňovaný parametr je pro hraní her velmi důležitý, neboť zajišťuje hraní bez sekání.

Nový velkoformátový herní displej od Aceru.

FOTO: archív výrobce

Nové velkoformátové herní displeje navíc zvládají zpracovávat také HDR obraz (High Dynamic Range), který bývá často lákadlem prémiových televizorů. Ty dokážou pracovat s vysokým kontrastem a maximálním jasem, nečiní jim tedy problém zobrazit graficky náročné scény, ve kterých se prolíná velmi světlé a velmi tmavé pozadí. A to umějí novinky postavené na základech od Nvidie.

Pro hraní her je možné připojit k velkému panelu samozřejmě počítač nebo nějakou konzoli. Zajímavé je nicméně to, že herní systém je integrován přímo v samotném zařízení. Původně samostatnou herní konzoli Nvidia Shield TV se totiž podařilo přesunout přímo do útrob obrazovky.

Vysoké pořizovací náklady

Přednosti Nvidia BFGD jsou tedy nepopiratelné, všechny se nicméně podle serveru Videocardz negativně promítly do výrobních nákladů – a tedy i do pořizovací ceny přístroje. To je hlavní důvod, proč výrobci neustále uvedení velkých herních televizorů na pulty obchodů odkládají.

Původně se tyto novinky měly začít prodávat ještě před Vánocemi. Nyní je již ale zřejmé, že v nabídce jednotlivých obchodů se objeví nejdříve v průběhu prvního kvartálu nadcházejícího roku. Tedy celý rok od premiéry.

Za kolik přesně se novinky budou nabízet, není zatím jasné.