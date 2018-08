lez, Novinky

PlayStation VR bývá pravidelně analytiky označován za nejúspěšnější systém pro konzumování virtuální reality. Však také Sony díky němu podle posledních zveřejněných dat ovládá 43 % trhu.

O to více je však zarážející informace, že si tento headset koupily pouze tři milióny lidí. A to za více než rok, co se PlayStation VR prodává. Televizní konzoli PlayStation 4, která je s headsetem kompatibilní, si přitom koupilo už více než 81 miliónu lidí.

Prodeje ostatních výrobců zabývajících se virtuální realitou budou tedy logicky ještě citelně nižší. Konkurenční Oculus totiž ovládá pouze 19,4 % trhu a HTC, kterému patří třetí příčka, pak jen 12,9 %.

PlayStation VR

FOTO: archív výrobce

Jeden displej, dva různé obrazy

Headset PlayStation VR ukrývá 5,7palcový OLED displej, který pro každé oko zobrazuje jiný obraz. Právě díky tomu a dalším senzorům, které jsou schopny monitorovat pohyb uživatele, pak headset dokáže navodit dojem virtuální reality.

Každé oko zobrazí obraz o velikosti 960 × 1080 pixelů. Díky tomu by všechny scény v hrách i při sledování filmů měly být krásně jemné a ostré.

PlayStation VR

FOTO: archív výrobce

Pro chod PlayStation VR je zapotřebí PlayStation řady čtyři. Právě v tom je zásadní rozdíl ve srovnání s konkurencí, modely Oculus Rift či HTC Vive totiž spolupracují s klasickými počítači. Kvalitou, respektive schopností vtáhnout uživatele do světa virtuální reality by si však všechny zmiňované verze měly být velmi podobné.

Helmy pro virtuální realitu slouží k prohlížení fotografií a videí, vhod přijdou také při hraní her. Pro řešení od Sony je už nyní k dispozici více než sto titulů, další by měly přibýt ještě před Vánocemi.

Oculus Rift

FOTO: mif, Novinky

Chytré brýle HTC Vive

FOTO: archív výrobce