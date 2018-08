lez, Novinky

Na podobném principu staví i konkurenční konzole Nvidia Shield, která sice nepatří k těm nejvýkonnějším, ale bez problémů na ní fungují i novější hry. Výrobce je totiž streamuje a na podobném principu by měla podle informací serveru The Verge stavět také konzole od Microsoftu.

Systém Nvidia Shield dokáže spouštět moderní hry díky službě GeForce Now. Ta pro chod her využívá výpočetní výkon serverů Nvidie a lidé tak nemusí být doma tak výkonnou konzoli.

Nvidia Shield

FOTO: Novinky

V praxi je toto řešení poměrně praktické, protože i když se budou zvedat hardwarové nároky jednotlivých titulů, Shield si s tím hravě poradí – on sám totiž žádný vysoký výkon na pouhý „přenos“ obrazu přes internet nepotřebuje.

Právě proto si Nvidia mohla dovolit namontovat do televizní konzole pouze součástky, které se podobají výbavě chytrých telefonů a počítačových tabletů. A podobnou taktiku nyní chystá Microsoft u jednoho z nových Xboxů.

S ohledem na hardwarovou výbavu by měla být novinka od Microsoftu velmi levná, však také konkurenční Shield se v obchodech nabízí podle Zboží.cz za částky okolo pěti tisíc korun.

Chystá se také výkonný Xbox

Druhá televizní konzole od amerického softwarového gigantu by naopak měla být velmi rychlá. Mělo by jít o nástupce modelu Xbox One X, který se pyšní již od loňského roku titulem nejvýkonnější konzole na světě. [celá zpráva]

Výkonný model bude určen pro náročné hráče, kteří budou chtít hrát tituly v pohodlí domova i bez nutnosti rychlé internetové přípojky, jako je tomu u konzolí stavících na streamovaných hrách.

Oba dva nové Xboxy by si měly odbýt premiéru najednou, pravděpodobně příští nebo přespříští rok. Zástupci Microsoftu nicméně zatím drží všechny informace ještě pod pokličkou.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Xbox One X

Zdroj: archív výrobce