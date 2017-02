Přesná čísla zatím zástupci společnosti Nintendo neprozradili. Například na domovském japonském trhu, kde se model Switch začal nabízet v rámci předobjednávky na konci ledna, je údajně už 80 % přislíbených konzolí jednotlivým obchodům rozebraných.

Lze předpokládat, že velmi podobný zájem bude o novinku také na dalších světových trzích.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Stroj od společnosti Nintendo je k dostání v rámci předobjednávky také na tuzemském trhu. Případní zájemci za něj zaplatí 8900 Kč. Samotný prodej přitom začne přesně 3. března.

Switch se dá do češtiny přeložit jako přepínač. Toto slovo pravděpodobně nejlépe vystihuje to, co novinka skutečně umí. V první řadě je totiž Switch plnohodnotnou televizní konzolí. Ve chvíli, kdy zařízení vytáhnete z dodávané dokovací stanice, máte kapesní herní systém s vlastní obrazovkou. Nintendo tak odbourá nutnost pořizování dvou zařízení, na doma i na cesty bude stačit jen jedno.

Nintendo Switch

FOTO: archív výrobce

Zařízení má na obou bocích odnímatelné bezdrátové ovladače, které nesou název Joy-Con. Hráč může použít Joy-Con ovladač v každé ruce, případně jeden půjčit kamarádovi, se kterým bude hrát. Přikoupit samozřejmě půjdou i další, aby mohlo na systému hrát více lidí najednou.

Her by mělo být k dispozici v době vydání více než dostatek. Už nyní přislíbila vývoj vlastních titulů pro Switch například studia Bethesda, Codemasters, Electronic Arts, Konami Digital Entertainment, SEGA Games, Take-Two Interactive Software či Ubisoft. Seznam partnerů je daleko delší. [celá zpráva]