Stolní počítače Apple nepohřbívá, příští rok ukáže nové iMacy

Z poslední letošní tiskovky by se mohlo zdát, že společnost Apple láme nad stolními počítači hůl. Americký počítačový gigant se na ní totiž věnoval výhradně přenosným počítačům. Podle serveru Tech Crunch to ale není tak úplně pravda, protože už v příštím roce by se měly ukázat nové iMacy.