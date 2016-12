Současné systémy pro virtuální realitu vznikaly dosti nahodile. Každý výrobce přišel s vlastním řešením, které bylo podle něj nejlepší. A právě to způsobovalo ty největší problémy.

Brýle pro virtuální realitu totiž nejsou tak univerzální jako například monitory. Ty se dají bez nadsázky připojit ke každému počítači a okamžitě začnou fungovat. Nejrůznější headsety však využívají vlastní uživatelské prostředí, různé aplikace a konečně i systémy komunikace s připojeným zařízením – ať už počítačem, tabletem, či chytrým telefonem.

Zvučná jména



Vývojáři se tak logicky musí zaměřit na jednu konkrétní platformu, případně svá díla složitě přeprogramovávat pro jiné systémy. Univerzálních aplikací pro všechny nabízené virtuální brýle je totiž poskrovnu.

Právě to by se ale mělo díky organizaci GVRA změnit. Ta si vytyčila za cíl sdílet průmyslové standardy a zároveň i provádět společný výzkum ve vývoji nových technologií. Do aliance se přitom zařadily samá zvučná jména – Acer Starbreeze, Google, HTC VIVE, Oculus (Facebook), Samsung a Sony Interactive Entertainment.

Jakkoli je chvályhodná snaha jmenovaných výrobců, zarážející je fakt, že některé důležité subjekty v nově vzniklé organizaci chybí. Řeč je například o americkém Microsoftu, který se již několik posledních měsíců snaží výrobce virtuálních brýlí přimět ke spolupráci – chce jim totiž nabídnout operační systéme Windows 10 jako sjednocující platformu.

Nové modely s atraktivní cenou

Zástupci amerického softwarového gigantu se již dříve nechali slyšet, že několik výrobců přislíbilo podobné headsety skutečně vyrábět. Jejich hlavním lákadlem má být přitom cena. Místo částky pohybující se nad hranicí 20 000 korun by se nové brýle měly prodávat v přepočtu za zhruba 7500 Kč.

Žádné konkrétní parametry virtuálních brýlí však nejsou k dispozici. Podle serveru The Verge však headsety nebudou potřebovat kdovíjak výkonný počítač, fungovat budou i s několik let starými sestavami.

Headsety budou pro svůj provoz potřebovat buď čtyřjádrový procesor, nebo dvoujádrový podporující technologii hyperthreading – právě díky ní se totiž čip hlásí v počítači jako čtyřjádrový, i když má jádra pouze dvě. Dále je nutná grafická karta podporující rozhraní DirectX 12, 4 GB operační paměti a 1 GB volného místa na pevném disku.

Nutno podotknout, že tyto parametry běžně splňují i několik let staré stroje. Jedinou další podmínkou je podpora rychlého rozhraní USB 3.0. Tento novější standard sice starší PC mít nemusí, na druhou stranu může vyřešit jeho absenci redukce, která se běžně prodává v obchodech za pár stokorun. [celá zpráva]